La jeune entreprise auxerroise Ecollant veut commercialiser des collants recyclés

L'entreprise Ecollant basée à Auxerre dans l'Yonne a été fondée sur ce constat : les collants féminins sont l'incarnation de la mode de jetable. "Un collant est utilisé en moyenne six fois", rapporte Agathe Rouzaud est cheffe de projet chez Ecollant, "et il y a 104 millions de paires de collants jetées chaque année en France."

Le recyclage des collants, un pari technologique

Si le constat est partagé, voilà où le bât blesse : la fibre des collants est composée de deux matières, issues du pétrole et difficilement séparables, rappelle la cheffe de projet : "c'est un fil d'élasthanne, plus communément appelé Lycra comme marque déposée, qui est entouré à échelle microscopique de nylon. C'est ce nylon que nous aimerions récupérer. Néanmoins cet enroulé de nylon autour de l'élasthanne inhibe tout recyclage mécanique, alors il est important pour nous de trouver des solution innovantes." Des solutions qui passent donc par la chimie mais ne devront pas utiliser de produits toxiques.

Chaque année plus de 100 millions de paires de collants sont jetées en France - Ecollant

Une production de vêtements déjà lancée

Deux projets de recherche sont engagés pour une durée respective de 18 et 36 mois. En attendant, chez Ecollant, on ne se tourne pas les pouces. "En 2021, nous avons créé 10.000 maillots de bain recyclés 100% made in France", raconte Agathe Rouzaud, "en parallèle de cela, nous lançons notre marque commerciale l'année prochaine. Là, on travaille sur du polyester, un forme de plastique que l'on trouve dans les flacons et les bouteilles. Nous sommes en fin de prototypage de notre collection de chaussettes, 100% recyclées, 100% made in France."

Recycler les collants, pour en faire de nouveaux, c'est le projet de la société Ecollant - Reportage de Renaud Candelier

Une implantation économique locale

Ecollant souhaite installer dans l'Yonne un centre de tri de collants usagés et à terme, son usine de production dans la région. La société auxerroise Ecollant cherche aussi à jouer un rôle un social, en favorisant le travail de personnes en réinsertion. Leur production de maillots de bain a permis à huit femmes participant à un atelier solidaire dans l'Ain d'apprendre le métier de confection et de couture.

Au moins deux autres entreprises en France travaillent également sur des projets de recyclage des collants.