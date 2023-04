La joaillerie Ajnor mise sur des personnes éloignées de l'emploi pour s'installer sur le marché du luxe

L'entreprise est discrète mais elle rayonne dans les plus grandes boutiques de luxe de la place Vendôme à Paris. Basée à Villefontaine en Nord-Isère, la joaillerie Ajnor a lancé son activité à la fin du mois de septembre 2022. Pour l'instant, elle sous-traite pour ses clients la fabrication d'une partie des bijoux vendus dans les magasins de luxe mais aimerait dans quelques années les concevoir de A à Z.

Ajnor mise sur des personnes éloignées de l'emploi pour se développer. Elle compte 24 salariés pour le moment, recrutés dans le cadre d'un partenariat avec Pôle Emploi. "Cela a été une très grande surprise, pour moi et ma famille. On a été ravis de voir qu'une société pouvait ouvrir à côté avec toutes ces possibilités, même d'évoluer" raconte Aurore, l'une des nouvelles joaillères. "N'ayant pas eu les compétences et en étant au chômage un bon moment, en arrivant vers l'âge de 40 ans, on se demande où est-ce qu'on va aller."

Former de nouveaux joailliers en interne

Elle est restée un an au chômage après avoir travailler dans des collèges, à la cantine ou comme femme de ménage. Après un entretien avec Ajnor et des tests pratiques, Aurore continue d'être formée à l'atelier. "Quand j'ai touché le premier bijou, j'ai dit : oulala, il faut que je fasse attention, j'ai peur de l'abîmer. On apprend petit à petit nos compétences."

Pour l'instant, une seule personne s'occupe de la formation de ces joailliers en herbe. "C'est très agréable, même si c'est un gros challenge et qu'il y a une notion de risque" explique Cyril Cottel, joaillier depuis bientôt 29 ans et associé fondateur d'Ajnor. "On ne se lance pas dans du boulot qui n'est pas à notre portée. Les gens n'étant pas du métier, ils sont déjà admiratifs de ce qu'ils font et ils ont bien raison de l'être parce que même ces petites tâches du début ont besoin d'avoir des gestes précis."

Des horaires souples

L'entreprise va donc se développer avec la progression de ses salariés. Après trois mois de stages liés à Pôle emploi, tous ont pu signer un CDI. Ils sont payés environ 100 euros de plus que le SMIC et ont des horaires d'arrivée et de départ flexible. Des conditions pensée pour que les salariés se sentent bien mais aussi pour les fidéliser et en attirer d'autres en vue du développement d'Ajnor.

"Les prévisions de commandes, et les commandes fermes, dépassent les capacités de chaque fabricants" détaille Roland Flores, ingénieur et lui aussi associé fondateur. "Tous nos confrères essaient de trouver des solutions pour fabriquer plus, avec la difficulté pour la proche région lyonnaise de ne pas réussir à recruter plus de monde." Trop peu de bijoutiers sortent des écoles par rapport aux besoins, d'où ce pari de recruter des personnes qui ne connaissent pas du tout ce domaine.

Petit à petit, Ajnor souhaite pouvoir fabriquer des bijoux de luxe de A à Z. L'entreprise cherche des investisseurs pour poursuivre son développement. D'ici 2028, les deux associés prévoient d'avoir recruté 200 personnes en tout, dont 150 opérateurs, comme Aurore, qui ne connaissaient pas la bijouterie avant d'arriver ici.