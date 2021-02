La Joaillerie Lassalle à Dax : savoir-faire artisanal et conception 3D

Jean Lassalle est Maitre Artisan depuis 1981… la joaillerie et la bijouterie c’est une histoire de famille : il a pris la suite de son père, qui a ouvert la boutique en 1961. Jean a tout appris auprès de son père. Aujourd’hui, ce sont ses 2 filles, Camille et Émilie qui s’apprêtent à prendre le relais. Jean Lassalle, avec son équipe, allie le savoir-faire artisanal et la conception 3D.

Depuis 10 ans, la joaillerie a investi dans un logiciel 3D. Elle propose par cette technique la réalisation de bijoux. Cela permet de visualiser davantage la future création : « cela déclenche l’envie aux gens d’acquérir le produit ». Les clients apportent la matière première : du vieil or, de vieilles pierres. La Joaillerie Lassalle propose soit de refaire à l’identique soit de fabriquer « les bijoux de leur rêve ».

L’artisan doit innover et pas refuser le progrès.

Déclencher des envies

Côté activité, le maître artisan dacquois a senti « une petite accalmie en novembre », en raison du 2èmeconfinement, mais en décembre, cela est bien reparti. En revanche, en ce début d’année, c’est à nouveau calme. Jean Lassalle veut garder espoir : « d’ici le 1er semestre, les choses vont s’arranger, les vaccins vont avancer et la vie va reprendre ». Il explique ce calme par la baisse de moral des landais.

« Mais c’est à nous de faire revenir les gens, à leur proposer des choses un peu différentes. C’est aussi à nous de déclencher les choses de donner envie aux gens d’acheter. » Jean Lassalle constate que les clients cherchent l’objet unique et cherchent en même temps à faire travailler le circuit-court. « Avec cette crise, les gens ont envie d’artisanat ».

