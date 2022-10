« La Jolie française », des produits cosmétiques 100% gardois et lozériens

Mauréanne Lespinasse souhaite récolter 2 000 euros via la cagnotte en ligne qu'elle a lancée pour créer son entreprise "La Jolie française".

Mesdames, imaginez une boîte – plus ou moins grande en fonction de la commande – et remplie de produits cosmétiques fabriqués en France. Des savons, des soins pour le visage, pour le corps et du maquillage. C’est ce que voudrait proposer Mauréanne Lespinasse avec son site Internet « La Jolie française ». Pour s’assurer que les produits vendus sont bien fabriqués en France, la jeune nîmoise de 24 ans se déplace elle-même, auprès des producteurs. « Pour l’instant, j’ai de la chance, tous ceux avec qui je travaille sont Gardois ou Lozériens », se réjouit Mauréanne Lespinasse.

Le fait que les produits proposés soient « Made in France » rend la boîte sans doute un peu plus chère. « En fonction des tailles, entre une vingtaine d’euros à une cinquantaine d’euros », précise Mauréanne Lespinasse. Pour les recevoir, les clients pourront soit s’abonner, soit les acheter en une seule fois. À ce stade, « La Jolie française » n’existe pas encore, mais pour que cela puisse être le cas, la jeune nîmoise de 24 ans lance une cagnotte sur le site « Ulule » , pour, espère-t-elle, récolter 2 000 euros.

