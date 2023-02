La jonchée Jarnan a trouvé son repreneur à Saint-Nazaire-sur-Charente

La jonchée a encore de beaux jours devant elle. Erick Jarnan, dernier producteur artisanal de ce fromage frais à base de lait de vache enveloppée de joncs des marais, s'apprête à passer la main à La Jousserie, un hameau de Saint-Nazaire-sur-Charente près de Rochefort. Une aventure familiale qui a bien failli s'arrêter, faute de repreneur. Après des mois de recherches et des candidatures, il a enfin trouvé son successeur. "L'activité demande beaucoup de travail et j'ai eu peur de ne pas pouvoir continuer cette tradition qui fait partie du patrimoine rochefortais", admet Erick Jarnan en plein exercice de louchage avec son apprenti. "C'est un produit qu'on a connu il y a plus d'un siècle et mes parents l'ont remis au goût du jour. On était cinq enfants et tout le monde a participé à la fabrication de la jonchée. Pour retrouver quelqu'un aussi courageux qui veut respecter le produit et la clientèle, quelque part je n'y croyais plus... et Sébastien est arrivé !"

L'homme providentiel s'appelle Sébastien Renoux. Il a décidé de prendre un grand virage dans sa vie professionnelle, lui qui était jusque-là directeur commercial dans un grand groupe de distribution automobile à Niort et à Poitiers. "Je ne pense pas m'être mis dans une galère (rires). Je sais où je mets les pieds, après c'est vrai que ça va être un changement pour moi et pour ma famille également. Je viens tous les lundis [pour poursuivre sa formation], je serai prêt le jour j.". Ce sera le 1er avril, jour de sa première tournée de livraison de jonchées. Mais Sébastien ne sera pas seul. Erick va l'accompagner les premières semaines, histoire de le rassurer et d'assurer la transition. Pas facile non plus de passer la main brutalement.

Erick Jarnan et Sébastien Renoux, une histoire de transmission © Radio France - Eric Le Bihan

Grandes surfaces, restaurants et particuliers

La jonchée c'est le bébé de la famille Jarnan. "Aujourd'hui, je ne peux pas dire "ça y est, je m'en débarrasse, c'est fini". C'est un truc qui nous tient à cœur, même pour mes frères et sœurs, ça fait quelque chose de voir l'activité partir... Sébastien garde le nom, ça restera la jonchée Jarnan, mais ce ne sera plus nous, ça va faire un petit changement pour toute la famille", avoue le futur retraité avec un tremolo dans la voix. Il faut dire que l'entreprise familiale s'est faite une réputation dans toute la Charente-Maritime. A force d'un travail acharné et passionné."

Après avoir livré ses fromages de nuit aux grandes surfaces et aux restaurants de la région rochefortaise, Erick Jarnan change de camion et entame une tournée chez les particuliers entre 8h et 14h. Et cela fait un quart de siècle que ça dure, six mois de l'année. La tournée chez les particuliers, c'est ce qui lui met des étoiles dans les yeux. "Le porte-à-porte, c'est un peu comme le facteur d'autrefois. Parfois, on change des ampoules, on relève des mamies qui sont tombées. Vous créez des liens. L'aspect humain va manquer quand je vais arrêter. Les clients vont me chercher. Certains sont devenus des amis. Ils dressent des petites tables dans la rue et on boit l'apéro. Ca ne voit pas plus ça et ça me tient vraiment à cœur. Ma femme me dit prépare toi à ça car ça va te faire tout drôle", confesse Erick Jarnan.

"Je suis prêt à relever le défi"

En haute saison, entre avril et septembre, il peut en vendre jusqu'à 350 par tournée. Le reste de l'année, ça tourne entre 130 et 150. La jonchée Jarnan est également présente l'été sur les marchés à Port-des-Barques. "C'est un produit ultrafrais, c'est plus appétissant l'été que l'hiver." Erick Jarnan va chercher son lait chez un exploitant à cinq kilomètres du laboratoire, installé dans le hameau de La Jousserie. Et il récolte les joncs dans le marais très sauvage de Moëze. La jonchée à l'amande ou nature est vendue 1,70 euro "au cul du camion", sourit Erick Jarnan.

Sébastien Renoux entend marcher dans les pas de la famille Jarnan en ne changeant rien aux habitudes de la maison. "J'avance étape par étape, j'ai la chance qu'Erick m'accompagne au début de saison, en avril-mai, je suis prêt à relever le défi en respectant la tradition et les habitudes". Tout juste évoque-t-il l'idée de créer une page Facebook pour étendre la notoriété de la jonchée. Une confidence en aparté, car Erick Jarnan, plutôt réfractaire aux réseaux sociaux, n'est jamais très loin de son successeur.

