La journée du 18 octobre particulièrement sensible dans les TER et l'accueil périscolaire en Isère

C'est sans doute du côté des TER et dans les écoles qu'il faut chercher les principales perturbations de ce jeudi de grève et de manifestations en Isère. Dans les transports urbains en effet - et sauf pendant les passages de cortèges - le trafic est annoncé comme "normal" dans la métropole Grenobloise. L'va à Vienne-Condrieu Agglomération et Ruban sur le territoire de la Capi n'annoncent pas non plus de perturbation.

Programme des perturbation TAG de ce mardi 18 octobre 2022 - Site internet Transports grenoblois

A l'école perturbations surtout dans les services... municipaux

Du côté de l'enfance et la petite enfance l'accueil peut être perturbé ce mardi dans les crèches. Dans les écoles cela concerne surtout les cantines - non assurées par exemple à Grenoble - et les accueils périscolaires. En la matière les situations sont bien différentes selon les communes et les établissements. Les parents doivent être informés. Du côté des enseignants attention surtout dans le secondaire et dans l'enseignement professionnel, concerné par un appel à la grève pour s'opposer à la réforme des lycées pro.

Des cortèges et rassemblements annoncés surtout à Grenoble

En ce qui concerne les rassemblements et manifestations c'est en ordre dispersé dans notre département. La CGT et Solidaires appellent à se rassembler à 11h devant le Medef, boulevard Foch à Grenoble. Pour FO c'est un rassemblement à 10h place de Verdun à Grenoble, avant de rejoindre à 13h30 place Félix Poulat un rassemblement concernant l'enseignement professionnel initialement amorcée par la FSU. Rassemblement que rejoindra également Solidaire. Hors de Grenoble il y a uniquement un appel au rassemblement à 10h à Vienne, au Champ de Mars.