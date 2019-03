La justice annule le plan d'urbanisme d'EuropaCity

Gonesse, France

C'est sur ces terres, situées à la frontière de la Seine-Saint-Denis et du Val d'Oise, que le groupe Auchan et le conglomérat chinois Wanda veulent construire EuropaCity, un énorme centre réunissant commerces, hôtels, parcs de loisirs et équipements culturels (dont une piste de ski). Un projet pharaonique dont on ne compte plus les opposants. Ils étaient encore plus d'un millier réunis à Paris il y a trois semaines, pour protester contre ce qu'ils appellent la "bétonisation d'excellentes terres agricoles".

Ce mardi, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise met un nouveau coup de frein au projet,en annulant le plan local d'urbanisme révisé et voté par la ville de Gonesse en septembre 2017. Ce PLU prévoyait de rendre constructibles 280 hectares de champs de céréales. Ce n'est donc pas pour demain.

Un nouveau coup dur pour ce projet à plus de 3 milliards d'euros, même si la ville de Gonesse a déjà annoncé faire appel de cette décision.