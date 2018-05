Les cheminots se sont tournés vers la justice pour des questions de retenues salariales. Les syndicats demandent à la SNCF de ne pas compter les jours de repos des grévistes, comme des jours de grève. Une demande déboutée en référé, vendredi 18 mai, par le tribunal de Bobigny.

La SNCF estime que le mouvement de grève perlée, débuté le 3 avril, est un seul et même mouvement de débrayage. Pour les cheminots, cette mobilisation est faite de grèves indépendantes (48 heures, par tranche de cinq jours) et 18 préavis ont été déposés.

à lire Grève à la SNCF : découvrez les jours où les cheminots ont prévu de cesser le travail

Retenues sur salaires des grévistes

Le Tribunal de Grande Instance de Bobigny vient de rendre la décision suivante :

« … Déboutons l’UFCAC CFDT, la FGTE-CFDT, l’UNSA FERROVIAIRE et la fédération CGT des cheminots de leurs demandes.. » — Groupe SNCF (@GroupeSNCF) May 18, 2018

"C'est une grande déception", a déclaré à Reuters, Maître Daniel Saadat, avocat de la CFDT-Cheminots. "Mais il faut savoir que la décision du juge des référés est toujours une décision provisoire et qu'on peut tout de même obtenir gain de cause." La question des retenues de salaires sera de nouveau examinée et jugée sur le fond, le 31 mai.

Les cadres de la SNCF mobilisés durant la grève payés en heures supplémentaire

La SNCF va payer des heures supplémentaires à certains de ses cadres ayant enfilé le gilet rouge pour renseigner les voyageurs pendant les jours de grève des cheminots. La compagnie ferroviaire a décidé de récompenser ces personnels qui sont au forfait jour et ne touchent normalement aucun bonus.