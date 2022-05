La justice dit encore "Non" à Val Tolosa, le projet de méga centre commercial à l'ouest de Toulouse

Et de trois ! Trois annulations de permis de construire et un nouveau coup dur pour le projet de méga centre commercial Val tolosa, à Plaisance-du-Touch, à l’ouest de Toulouse. Le troisième permis a été annulé par la cour administrative d’appel de Toulouse mercredi 25 mai.

C’est donc une nouvelle victoire pour les opposants à ce projet lancé dans les années 2000. "Avec une réjouissante constance, les décisions des différentes juridictions confirment les mauvaises orientations prises depuis tant d’années, notamment la destruction d’espèces et de milieux naturels protégés et l’insuffisance des dessertes routières", applaudit le collectif d’opposants Non à Val tolosa.

"Le projet Val Tolosa devrait enfin finir dans les archives des Grands Projets Inutiles, stoppé à temps par la mobilisation de citoyens depuis plus de 17 ans" note le collectif.

Le projet Val Tolosa, lancé en 2003 d'abord sous le nom Portes de Gascogne, prévoyait au départ la construction d'un hyper-centre commercial sur 44 hectares de terres agricoles, avec un hypermarché et 160 surfaces commerciales. Le creusement d'un lac et la plantation d'espaces verts avaient aussi été programmés.

Une dizaine de décisions de justice défavorables

Le promoteur immobilier Unibail, qui porte le projet de ce centre commercial depuis presque vingt ans, peut encore faire appel de la décision. Cette annulation du troisième permis de construire, c'est la neuvième décision de justice défavorable au projet. D'autres décisions ont été aussi rendues depuis dix ans en faveur du projet.

Le collectif ne ferme pas toutefois pas la porte à de nouveaux projets plus adaptés : "Notre collectif, pour sa part, est ouvert à toute réflexion proposant une vision globale et intelligente du plateau de la Ménude, avec les élus, les décideurs privés, les différentes associations citoyennes et tous les Plaisançois préoccupés par les décisions impactant l’avenir de leur commun."