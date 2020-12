La justice française rejette le dernier recours contre le parc éolien de la baie de Saint-Brieuc

Vents favorables pour les éoliennes d'Ailes Marines. Le porteur du projet de parc éolien en baie de Saint-Brieuc, "se félicite" et "se réjouit" ce jeudi 3 décembre 2020 de la décision rendue hier par le Conseil d’Etat.

La plus haute juridiction administrative en France a en effet rejeté une requête portée par cinq associations opposées au projet.

Encore un recours devant la cour européenne de justice

"Il s’agissait du dernier recours déposé auprès d’une juridiction française contre le projet", précise Ailes Marines.

Un autre recours est actuellement étudié par la Cour européenne de justice. Il concerne les six parcs éoliens en mer des deux premiers appels d’offres lancés par l’État en 2011 et 2013. Ce recours est non suspensif.

Lancé il y a 7 ans, le projet de parc éolien de la baie de saint-Brieuc prévoit l'installation, à partir de 2021, de 62 éoliennes de 215 mètres de haut, à 16 kilomètres au large du Cap Fréhel. La mise en service est prévue pour 2023.

Ces derniers mois, les opposants au projet ont été particulièrement actifs. Au mois de mai, une cinquantaine de pêcheurs avaient notamment mené une action en mer pour marquer leur opposition.