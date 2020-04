La justice ne condamne pas Carrefour Lomme à ne vendre que des produits de première nécessité

Alors que la cour d'appel de Versailles confirme ce vendredi les restrictions de produits autorisés à la vente pour Amazon, dans la même journée, une décision de justice totalement inverse a été prise.

Le tribunal judiciaire de Lille, saisi en référé, a débouté la CGT de Carrefour, qui demandait que l’activité de l’hypermarché de Lomme, près de Lille, soit réduite aux produits de première nécessité. "Dans les rayons non alimentaires, les gens flânent" raconte Olivier Ginestar, délégué syndical central de la CGT Carrefour, qui travaille à l’hypermarché de Lomme, "ils peuvent rester deux ou trois heures dans le magasin, à choisir un salon de jardin, un ordinateur, un jeu vidéo...".

La santé des salariés n'a aucune importance

Dans son ordonnance, que France Bleu Nord a consultée, la juge estime que la liste des produits essentiels n'est pas établie avec précision par l'Etat, et donc qu'elle ne peut pas condamner Carrefour. "Malheureusement, les salariés sont exposés à un flux de clients qui n'a pas lieu d'être", regrette Olivier Ginestar, "la santé des salariés n'a aucune importance, le but, c'est de faire du chiffre et de continuer à vendre".

Le syndicat obtient gain de cause sur un point. Carrefour est condamné à établir, en concertation avec les représentants des salariés, un nouveau document d’évaluation des risques face à l’épidémie de Covid-19.