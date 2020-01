La justice oblige Coca-Cola à livrer Intermarché

Coca-Cola va donc devoir reprendre les livraisons aux magasins Intermarché, livraisons que le groupe américain avait interrompues depuis le début de l'année. Une décision qui portait sur toutes les marques commercialisées par le groupe, Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuzetea, Honest, Tropico, Caprisun et Monster. Les 2.500 magasins Intermarché et Netto, qui fait partie du même groupe, n'étaient donc plus approvisionnés.

Des boissons moins sucrées

A l'origine du contentieux, la volonté du groupe Intermarché de modifier l'approvisionnement auprès de Coca-Cola. L'enseigne voulait moins de colas pour faire de la place dans ses rayons à des boissons moins sucrées et de préférence fabriquées par des PME. Et ce pour répondre à la demande des clients qui cherchent des produits plus sains et venant d'entreprises locales.

Mais Coca-Cola avait refusé tout net cette modification. Intermarché avait alors saisi la justice pour obtenir gain de cause. Le juge a considéré que ce refus de vente constitue un abus de position dominante puisque Coca-Cola détient entre 75 et 90 % du marché des colas. A défaut de reprendre les livraisons, Coca-Cola s'expose à une amende de 460 000 euros par jour.

La justice a donné aux deux entreprises jusqu'au premier mars prochain pour trouver un accord sur les futures livraisons et les tarifs.

Un milliard d'euros d'investissement

Par ailleurs Coca-Cola annonce qu'il va investir un milliard d'euros dans les cinq ans qui viennent en France, annonce faite dans le cadre de la réunion Choose France organisée par le gouvernement ce lundi à Versailles. Le groupe compte notamment augmenter la proportion de matériaux recyclés dans ses emballages, remplacer les emballages secondaires en plastique par du carton et lancer de nouvelles boissons.