La laiterie de Verneuil mise sur la transparence pour cultiver sa "différence"

Elle ouvre ses portes au public une fois par an, comme mercredi dernier à l'occasion de la journée mondiale du lait. Cette transparence, la laiterie de Verneuil en fait une marque de fabrique et elle veut aller plus loin dans l'accès à l'information pour les consommateurs.

Les bras chargés de produits, Anne-Sophie vient remplir son frigo pour quelques temps. Elle repart de la laiterie de Verneuil avec du Sainte-Maure, du Valençay, des yaourts, du lait et du beurre. "J'aime bien l'idée de ces portes ouvertes, explique la jeune maman de deux petits garçons. Savoir comment est fabriqué ce que l'on retrouve dans nos assiettes, c'est important."

À l'avenir, la coopérative aux 130 éleveurs adhérents - tous issus de la région - entend multiplier ce genre d'opérations. "C'est un manière de cultiver notre différence, estime Philippe Bruneau, le président de la laiterie. On ne peut pas rivaliser avec les gros mastodontes de l'industrie du lait et ce n'est pas notre ambition. Mais on a des choses à revendiquer, un savoir-faire ancestral, comme le salage à la main du fromage, là où ailleurs c'est automatisé. Et il faut qu'on puisse le montrer car on n'a rien à cacher, au contraire. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous faîtes le tour des bâtiments, vous ne voyez rien et c'est frustrant. L'idée, ce serait de permettre à ceux qui viennent acheter des produits en vente directe de voir ce qu'il se passe à l'intérieur en mettant des baies vitrées à peu près partout."

Quelque part, c'est rassurant de se dire qu'il y a des gens qui ne prennent pas simplement le pack de lait et le mettent dans le caddie

Rendre le système de transformation du lait et de fabrication des produits moins opaques, cela a du sens dans une société où le consommateur est toujours en quête de plus d'information. Et c'est une façon aussi de valoriser les 120 salariés de la coopérative et les éleveurs. "Il y a 15 ans, quand on a commencé à faire de l'animation en magasin, nos éleveurs n'étaient pas très convaincus, poursuit Philippe Bruneau. Mais ils ont compris que valoriser la laiterie, c'était aussi valoriser leurs produits en expliquant aux gens ce qu'ils font. Et très vite, on a vu que les clients avaient envie de savoir comment cela fonctionnait. Quelque part, c'est rassurant de se dire qu'il y a des gens qui ne prennent pas simplement le pack de lait et le mettent dans le caddie."

La notoriété de laiterie de Verneuil, qui transforme et vend en briques environ 35 millions de litres de lait, produit 2.700 tonnes de beurre et 18.000 fromages par an - Sainte-Maure et Valençay confondus -, passe par cette transparence. Mais elle pourrait être mise à mal par les problèmes de recrutement. Comme dans beaucoup d'autres secteurs, la coopérative laitière a du mal à embaucher sur certains postes.