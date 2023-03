La Laiterie des Fayes déménage dans la zone nord de Limoges

Fabien Vaurs, directeur du site, Emile-Roger Lombertie, maire de Limoges, Gaston Chassain, vice-président de Limoges Métropole et Daniel Chevreul, directeur général de Terra Lacta lors de la 1ere pierre du nouvel atelier de la Laiterie des Fayes

Coincée entre la Vienne et la Nationale, la Laiterie des Fayes a "l'âge de ses artères", résume Daniel Chevreul, le directeur général de Terra Lacta, la coopérative à laquelle appartient la laiterie limousine. Créée en 1942 , elle s'apprête à déménager dans un nouvel atelier dans quelques mois.

Ce déménagement du site historique à Isle vers la zone de la Grande Pièce à Limoges était indispensable pour plus de modernité et pour répondre aux nouvelles normes environnementales.

Hausse continue des volumes de 20% depuis 3 ans

D'environ 3.000 tonnes de produits fabriqués il y a trois ans, la Laiterie des Fayes a terminé 2022 à près de 7.000 tonnes. Une progression continue des volumes de production de 20% depuis 2019, qui n'étonne pas le directeur du site, Fabien Vaurs : "C'est le travail de la force commerciale depuis quelques années. Maintenant, on vient nous chercher, on est référencé au niveau national dans certaines grandes surfaces."

La crème fraîche, le fromage banc et la faisselle seront toujours fabriqués dans ce nouvel atelier, moins grand, environ 3.000 m2. Et si le volume de lait reste le même, 30 millions de litres annuels , la nouvelle usine sera mieux agencée et équipée de nouvelles technologies pour améliorer encore la productivité, "le site aura une capacité de pour monter jusqu'à 14.000 tonnes" rajoute Fabien Vaurs.

On pourra également y retouver le magasin "La Vie Chantilly", qui propose les produits fabriqués par la laiterie et un couloir de visite qui manquait cruellement pour permettre l'accueil de scolaires et de touristes.

Un bâtiment économe en eau et en énergie

Le bâtiment est aussi conçu pour pour produire sa propre électricité, grâce à des panneaux solaires et un méthaniseur. La consommation en eau va être divisée par quatre annonce Daniel Chevreul, qui précise également que l'eau sera récupérée et traitée pour être réutilisée.

10 millions d'investissement

Un investissement conséquent selon Daniel Chevreul, "un investissement significatif, mais qui pour nous est logique dans la continuité de vie du territoire et vu le type de produits que cela représente". Car les Fayes, c'est LA marque phare de la coopérative. 30 millions de litres de lait venant de 70 exploitations limousines arrivent ici chaque année.

Ce nouvel atelier est aussi là pour rassurer les agriculteurs complète Fabien Vaurs : "C'est la garantie d'une pérennité et derrière l'idée c'est aussi de dire aux autres producteurs de la région et aux jeunes qui veulent s'installer, ils peuvent car il y a une suite avec le nouvel atelier de la Laiterie des Fayes."

Les travaux de la Laiterie des Fayes doivent être terminés à l'automne pour un début de production début 2024.