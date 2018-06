La direction de Novandie annonce une réorganisation de son activité en Sarthe et en Normandie. A Savigné, la laiterie emploie 117 salariés en CDI et produit notamment des fromages blancs Mamie Nova. En passant à 2 lignes de production, l'entreprise supprimerait 62 postes.

L'annonce a été faite ce jeudi lors du comité central d'entreprise : l'entreprise Novandie va réorganiser son activité, avec à la clé un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) sur les sites de Savigné L'Evêque, en Sarthe, et Maromme, en Seine-Maritime. Au total, ce PSE entraînerait la suppression de 131 postes, dont 62 à Savigné (sur un effectif de 117 salariés en CDI + 20 intérimaires équivalent temps plein). Le volet social du plan sera présenté en septembre.

Seulement deux lignes de production conservées

Dans un communiqué, la direction de Novandie indique que "les quatre lignes de production [du site sarthois, NDLR], aujourd’hui sous-exploitées, seront réduites à deux lignes qui tourneront ainsi à pleine capacité". Les deux lignes de conditionnement seraient maintenues et la production ré-orientée vers des produits plus simples, donc plus faciles à rentabiliser.

Dans ce même communiqué, Novandie explique traverser d'importantes difficultés financières depuis 2011, avec au moins "160 millions d’euros cumulés à la fin de l’année 2018". Difficultés qu'elle attribue à la baisse de consommation des produits laitiers en France, conjuguée à une guerre des prix avec la grande distribution qui réduirait sa marge.

Une laiterie implantée en Sarthe depuis plus de 75 ans

La laiterie de Savigné existe depuis 1941. Anciennement connue sous le nom de laiterie du Rocher, elle a été rachetée par Andros en 1992. Elle fabrique des fromages frais, des fromages blancs et des petits suisses sous marque mamie Nova et marques distributeurs. Outre Savigné L'Evêque et Maromme, Novandie compte trois sites de production : Auneau (Eure-et-Loir), Vieil- Moutier (Pas-de-Calais), et Marcillé-Raoul (Ille-et-Vilaine). L'entreprise emploie au total 1229 salariés en CDI.