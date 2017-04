La Légion étrangère recrute à Montbéliard

La Légion étrangère cherche à renouveler ses effectifs francophones, en baisse depuis plusieurs années. Elle lance une campagne de recrutement avec une caravane d'information qui sillonne l'Est de la France jusqu'au 14 avril. Elle est à Montbéliard ce mardi.

Un car-podium d'information de la Légion étrangère est à Montbéliard ce mardi (place Denfert-Rochereau de 9h à 17h30. La Légion est en pleine campagne de recrutement. Une opération intitulée "opération Jules César". La Légion cherche à renforcer ses effectifs francophones, qui ne représentent plus que 10% des troupes.

"On a besoin d'un maximum de personnels français pour maintenir l'équilibre avec les populations étrangères", explique l'adjudant Alain Rifault, adjoint au chef du bureau emploi recrutement sélection au sein de la Légion. "Cette baisse de l'effectif francophone on ne sait pas vraiment l'expliquer. Est-ce que c'est le manque d'attrait de la Légion étrangère ? Est-ce que ce sont les conditions économiques ? On ne sait pas trop."

La Légion étrangère n'engage pas de femmes

Pour intégrer la Légion, il faut avoir entre 17 ans et demi (avec autorisation parentale) et 39 ans, être apte physiquement, et réussir les tests d'aptitude psychotechniques. Les missions sont les mêmes que dans le reste de l'armée de terre mais la Légion étrangère a la particularité de recruter uniquement des combattants, et ensuite au cours de leur carrière les légionnaires peuvent acquérir différentes spécialités, exactement comme dans le reste de l'armée de terre.

"La Légion étrangère, cela peut aussi représenter un nouveau départ pour d'anciens détenus ou d'anciens délinquants, explique Alain Rifault. Cela leur donne une raison pour repartir sur de meilleures bases et accomplir leur vie"

"La Légion étrangère n'engage pas directement de femmes, reconnaît l'adjudant chef Rifault. Mais il y a des femmes dans la Légion. Pour nous rejoindre elles doivent déjà être officier ou sous-officier de l'armée de terre. Elles occupent alors les mêmes postes que leurs collègues masculins en fonction de leurs qualifications. C'est vrai que nous n'avons pas de femmes combattantes, à ma connaissance. Mais nous avons des femmes qui occupent d'autres postes, de secrétaire à chef de section."

Une aura de mystère

"On a conscience que la Légion étrangère reste une structure assez opaque qui a une aura de mystère autour d'elle, poursuit l'adjudant chef Rifault. C'est aussi pour ça qu'on fait une campagne d'information, pour permettre à la population française de mieux nous connaître. Nous n'avons rien à cacher et nous invitons tous ceux qui sont intéressés à venir nous rencontrer."

Car-podium d'information de la Légion étrangère:

* Montbéliard, Place Denfert\-Rochereau de 9h à 17h30