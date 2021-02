La lettre de Christophe Rivenq au PDG de Crouzet

Max Roustan et Christophe Rivenq, maire et 1 er adjoint d'Alès.

Christophe Rivenq, Président d'Alès Agglomération, vient d'envoyer une lettre à David Arragon, Président-Directeur Général de l'entreprise Crouzet. Le site alésien de l’entreprise Crouzet automatismes fabrique des moteurs électriques. La direction du groupe a annoncé un PSE (plan de sauvegarde de l'emploi). Le site est menacé de fermeture à l’horizon 2022..

Christophe Rivenq rappelle combien il est opposé à ce plan. Il fait trois propositions "qui pourraient permettre le maintien du site et des compétences qui y sont développées depuis 50 ans." A savoir : une renégociation du bail pour diminuer le coût du loyer,une "division du bâtiment pour permettre l'occupation de la partie bureaux et ainsi garder les équipes en recherche et développement", et enfin pourquoi pas la recherche d'un autre site pour accueillir les équipes.

Les syndicats appellent à la grève ce jeudi, au départ des grilles de l’usine, un peu avant 10h du matin.