La levée du courrier à Nancy et son agglomération se fait de plus en plus tôt

A Nancy et son agglomération, Il est de plus en difficile de faire partir un courrier le jour même où on le dépose dans une boite aux lettres de La Poste, c'est le constat d'une enquête menée par l'UFC Que Choisir.

L’association de consommateurs s’est appuyé sur son réseau de bénévoles. Ils ont observé la levée du courrier de plus d'une centaine de boites aux lettres réparties à Nancy et dans la Métropole et ont également relevé les horaires de 32 bureaux de poste.

Résultats : des horaires d'ouvertures très variés d'un bureau à l'autre, donc non mémorisables et un relevage du courrier de plus en plus tôt (9h ou 12 h 00).

La Poste devrait réagir pour préserver son avenir, Jacques Fleury, président de l'UFC Que Choisir en Meurthe et Moselle

Jacques Fleury, le président de l'UFC Que choisir en Meurthe et Moselle, déplore que le courrier ne soit plus une priorité pour La Poste «Nous craignons que la Poste abandonne petit à petit le courrier au profit du colis, qui est beaucoup plus rentable. L’entreprise devrait réagir si elle veut se maintenir et préserver son avenir. Ce que l’on préconise, c’est de relancer le courrier comme un produit marketing, La Poste pourrait aussi faciliter le dépôt de courriers comme elle le fait pour les colis. Aujourd’hui, on peut déposer un colis dans sa propre boite aux lettres, le signaler à la Poste et le facteur lors de sa tournée, le ramassera, on pourrait donc faire la même chose pour le courrier ordinaire. C’est l’une des solutions pour donner du travail aux facteurs et faire face à la baisse du volume de courriers »

La poste doit faire face à une baisse importante des volumes de courriers © Maxppp - Maxppp

L’UFC Que Choisir constate cependant que la présence postale à Nancy et son agglomération reste correcte mais comporte des risques pour l’avenir. La baisse des heures d’ouverture des bureaux prépare « une suppression à plus ou moins long terme » selon l’association qui pointe des menaces sue les bureaux de Saulxures et Pulnoy mais aussi sur « la viabilité » à terme des agences postales du CHRU de Brabois, d’Art sur Meurthe et Villers Clairlieu.

L’enquête de l’UFC va être adressée à la direction de la Poste, assortie de plusieurs recommandations. L’association demande par exemple de revoir l’ensemble des implantations et des horaires des boites aux lettres de la Métropole, de ramener tous les levages à au moins 12 h 00 et de mettre des horaires réguliers et identiques sans modifier les heures d’ouverture des bureaux de Poste.

Enquête complète à retrouver sur le site internet de l’UFC Que Choisir : https://nancy.ufcquechoisir.fr/