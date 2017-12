La SNCF se félicite d'un "démarrage en grande vitesse" depuis la mise en service de la LGV reliant Bordeaux à Paris en 2h04 depuis le 2 juillet 2017. Elle annonce une hausse globale de trafic entre Paris, la région parisienne et Bordeaux de 75%, et une clientèle affaires multipliée par deux, depuis septembre 2017.

Un gain de 45 minutes de sommeil

France Bleu Gironde a emprunté l'un des trains à la rencontre de ces voyageurs : à 7h04 à bord du TGV Inoui 8402. Beaucoup d'habitués que l'on reconnaît facilement selon Eric : "ceux qui s'installent rapidement, qui restent pas trois heures dans les couloirs et qui vont tôt chercher leur café au wagon bar, avant d'ouvrir vite leurs ordinateurs pour commencer à bosser". Ordinateur, costard-cravate, visages pas totalement réveillés, voilà pour l'ambiance. La voiture 14 est prise d'assaut. C'est là que s'est installé Eric. Il habite Biscarosse. Il fait le trajet deux fois par semaine environ. Et pour lui 2h au lieu de 3h15 entre Bordeaux et Paris, c'est précieux. : "en arrivant à la même heure à Paris, et avec ce trajet en deux heures, je gagne 45 minutes de sommeil et c'est appréciable".

Choix de vie et budget

Même sentiment pour Nancy qui vit et travaille à Agen et qui se rend de temps en temps à Paris pour des réunions. Avant, elle prenait parfois l'avion. Désormais, elle ne se pose plus la question. "Je vais dans le centre de Paris. C'est plus rapide maintenant, alors même que le TER entre Agen et Bordeaux est lent. Avec l'avion, c'est Orly, il y a le RER ou le taxi, c'est long".

Il n'y a pas un siège libre dans ce TGV ce matin-là et beaucoup de néo-Bordelais croisés au hasard de notre balade micro en main. Patrick par exemple est journaliste sportif. Il a sauté le pas d'installer sa famille à Bordeaux il y a quelque mois. Un choix de vie et de budget aussi "une carte fréquence à 700 ou 800 euros par an + un aller-retour qui fait pas loin de 120 euros, oui c'est pas donné mais c'est un choix et franchement, avant je faisais mes trajets maison/travail en RER et maintenant c'est en TGV !"

LGV et télétravail

C'est aussi le raisonnement de Philippe salarié de la finance à Paris. Il a déménagé de Meaux à Bordeaux il y a deux mois. Il avait quatre heures de RER chaque jour. "La LGV a été un facilitateur" selon lui, "la LGV et le télétravail". Il avait auparavant une journée de télétravail. Il est passé à deux, prend le train tous les mardis matin et jeudis soir. Il est à l'hôtel à ses frais à Paris entre les deux. "Il y a un coût c'est vrai. L'immobilier a beaucoup augmenté à Bordeaux mais il n'est pas encore au niveau de Paris!". A-t-il suscité des vocations parmi ses collègues ? "Au début, ils se moquaient et me trouvaient fou. Et aujourd'hui, certains réfléchissent sérieusement à faire comme moi, à Bordeaux, Nantes ou Rennes. Il faut dire que la qualité de vie quand on habite ici n'a rien à voir avec la région parisienne. On a l'océan pour rien. Enfin si. Juste le prix de l'essence!"

Toute la semaine France Bleu Gironde fait le bilan des six mois de la LGV.

Il faut 2h04 au mieux depuis 6 mois pour relier Bordeaux à Paris © Radio France - Stéphanie Brossard

