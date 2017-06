La LGV à Bordeaux : Stéphan De Faÿ (Euratlantique) invité de la matinale de France Bleu Gironde ce jeudi

C'est le plus grand chantier de France. Euratlantique consiste à rénover douze quartiers sur les villes de Bordeaux, Bègles et Floirac avec un point central : la gare Saint-Jean et le nouveau TGV Bordeaux-Paris. Son directeur général est l'invité de France Bleu Gironde ce jeudi matin (8h-8h30).

L'heure décisive est arrivée pour Bordeaux et la Métropole avec l'inauguration samedi de la ligne à grande vitesse entre Paris et Bordeaux et les premières circulations des trains vers la capitale en 2h04 dès dimanche matin. Pourtant, la ville est encore un vaste chantier et le restera encore de longs mois. Avec, en figure de proue, le projet Euratlantique, la rénovation de douze quartiers à Bordeaux, Bègles et Floirac. L'opération lancée en 2009 ne s'achèvera qu'en 2030. Pour en parler, Stéphan de Faÿ est l'invité de la matinale de France Bleu Gironde ce jeudi entre 8h et 8h30.

40.000 nouveaux habitants

Les chiffres sont impressionnants. Euratlantique, c'est 18.000 logements à construire, 500.000 m2 de bureaux et 30.000 emplois. Contrairement à EuraLille, quartier uniquement dédié à l'économie, Bordeaux a opté pour des quartiers mixtes, bureaux et habitations. Avec des propriétaires qui habiteront sur place. 30% des logements sont vendus en défiscalisation (donc à la location) contre 70% sur le nouveau quartier des Bassins à flots, à l'autre bout de la ville. Des équipements nombreux sont prévus. Le pont Jean-Jacques Bosc reliera la rive gauche à Floirac, la nouvelle salle de spectacles ouvrira au début de l'année prochaine, des crèches, des écoles, un collège, une piscine et un stade sont programmés. Le quartier accueillera des lieux prestigieux : la Méca (maison de la culture régionale) sur les bords de Garonne ou la cité numérique dans l'ancien centre de tri de Bègles. Une interrogation cependant : quelle sera la part des emplois réellement créés. Pour le moment, les entreprises qui y construisent de nouveaux bâtiments (Caisse d'Epargne, Fayat, etc...) ne font que relocaliser des emplois déjà présents à Bordeaux.