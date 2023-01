La liaison Transmanche entre Dieppe et Newhaven prolongée, à quel prix ?

On va continuer à les voir à Dieppe, ces navires transmanche qui relient la Normandie et l'Angleterre en quatre heures. La liaison a été prolongée, au moins pour cinq ans. Le département de la Seine-Maritime, principal contributeur, l'a annoncé à la fin de l'année 2022, cela a été officialisé ce mardi 3 janvier 2023.

ⓘ Publicité

loading

Mais cette ligne, elle coûte très cher, au département, et donc aussi au contribuable. Le 76 a lâché 420 millions d'euros de subventions depuis 2001, dont 195 millions rien qu'entre 2014 et 2021, selon le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes. Le tout pour 340.000 passagers touristes, en 2019, soit 1,5% du trafic des passagers transmanche. Il faut dire que cette ligne est très concurrencée par les départs de Calais, y compris pour le trafic fret : le Dieppe-Newhaven, c'est moins de 1% du fret qui traverse la Manche. De plus, "le département sera appelé dans les prochaines années à augmenter son soutien" au syndicat mixte selon la Chambre régionale des comptes.

Alors, fallait-il prolonger la vie de cette ligne ? Oui répondent les élus locaux. "Cela apporte des emplois, du dynamisme sur Dieppe, mais plus globalement sur la région", répond Bertrand Bellanger, le président centre-droit du Conseil départemental de la Seine-Maritime, principal contributeur financier. "Voyons le verre à moitié plein, il y a toute une économie liée à cette ligne", répond-il, évoquant le lien entre la Normandie et le Royaume-Uni, qui doit "vivre", malgré le Brexit. Le département parle d'une "préservation d'une liaison essentielle au développement territorial." Il doit pourtant rembourser chaque année l'achat des deux bateaux de la flotte, acquis à crédit il y a près de vingt ans. La région Normandie a d'ailleurs refusé de participer au financement de la ligne, à l'exception de l'installation de dispositif anti-pollution sur les bateaux.

Sans surprise, le maire communiste de Dieppe, Nicolas Langlois, ne dit pas autre chose : "Cette ligne, ce sont des entreprises qui se sont installées, ce sont des retombées économiques. Ce qui coûte cher, c'est le chômage !" Et effectivement, cette ligne rapporte environ 100 millions d'euros par an aux différents acteurs normands, et représente 250 emplois directs.

La Chambre régionale des comptes, ne préconisait d'ailleurs pas sa fermeture dans son dernier rapport, mais plutôt d'identifier qui étaient ses clients, et d'évaluer leur dépendance à cette liaison. Le rapport précise qu'une vingtaine de clients, surtout étrangers, assurent les 3/4 du trafic fret. Mais les élus ont choisi.

Et pour attirer de nouveaux clients, DFDS, qui va donc continuer d'opérer cette ligne pour au moins cinq ans promet des nouveautés : des couchettes individuelles pour les chauffeurs routiers, au lieu des dortoirs, permettant de libérer plus de place pour les cabines du grand public, et un espace duty-free dont la taille va plus que doubler à bord d'ici la fin 2024, l'une des rares "bonnes nouvelles" du Brexit, selon l'entreprise.