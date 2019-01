La librairie Bulle vient en aide aux salariés d'Arjowiggins et créé un recueil de dessins

Bessé-sur-Braye, France

Les dessinateurs de BD au secours des salariés d'Arjowiggins ! Alors qu'une marche solidaire aura lieu ce mercredi matin à 9 h 30 à Bessé sur Braye, en soutien aux salariés d'Arjowiggins, le gérant de la librairie Bulle, au Mans, a voulu leur apporter son aide.

Ensemble, ils ont décidé de créer un recueil de dessins, avec des œuvres d'artistes de bande dessinées, imprimées sur du papier recyclée de l'usine. "Pour l'instant, on a une douzaine de dessins de promis", explique Fabrice Fournier, l'un des salariés de l'usine. "On a un élan de solidarité assez incroyable, d'autres imprimeurs nous appellent spontanément pour nous aider... On va essayer de mettre ça en forme pour dire que notre usine a plein d'atouts !"

Le milieu de la bande dessinée est hyper solidaire, et ça fait du bien !

Un carnet d'adresses "assez fou"

Une évidence pour Samuel Chauveau, le gérant de la librairie Bulle : il a donné son carnet d'adresses et va financer entièrement la fabrication de ce recueil : "Ça fait 36 ans que je suis libraire de BD, et donc j'ai un carnet d'adresses assez fou ! Leur mettre cela dans leurs mains, ça me paraissait complètement normal, et j'ai essayé de faire à mon niveau un petit quelque chose qui semblait important pour eux."

L'usine a été placée en redressement judiciaire le 8 janvier dernier. Elle emploie 562 personnes.