La librairie Furet du Nord arrive à Reims

Furet du Nord ouvre ses portes à Reims. La librairie s'est installée au troisième étage des Galeries Lafayette, rue de Vesle. 1200 m2 entièrement dédiés à la culture . Des livres, des bandes dessinées, des jeux pour toute la famille, des livres pour enfants, de la papeterie. La liste n'est pas exhaustive, Furet du Nord propose 50 000 références.

Espace BD au Furet du Nord - @Mennessonphoto

Plus de deux mois pour préparer l'installation de la librairie

Il a fallu plus de deux mois pour que les Galeries Lafayette libèrent la quasi totalité du troisième étage. "Le rayon enfant a été déplacé et réorganisé au sous-sol du magasin", précise le directeur des Galeries Lafayette de Reims, Benjamin Bergon. "Au troisième, on a juste laissé le coin des senteurs, l'espace bagages, gourmet et l'espace financement Cofinoga. Démonter, monter le mobilier, cela a pris du temps" explique Benjamin Bergon. "On souhaite que nos magasins soient des lieux d'attractions pour toute la famille". Le montant du loyer payé par Furet du Nord n'a pas été dévoilé mais pour Benjamin Bergon, il est clair que la stratégie adoptée est celle de la complémentarité de deux enseignes historiques. Furet du Nord a embauché dix personnes plus un directeur pour l'espace librairie. Des personnels qui viendront s'ajouter aux 150 salariés qui travaillent chaque jour aux Galeries Lafayette de Reims.

Furet du Nord au 3 ieme étage des Galeries Lafayette - @Mennessonphoto

