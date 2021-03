La librairie Ravy de Quimper rachetée par le groupe brestois Dialogues

La librairie Ravy, présente depuis 1964 à Quimper, doit être rachetée d'ici le 1er avril par le groupe Dialogues, propriétaires de deux librairies à Brest et Morlaix.

Ce sont deux institutions du livre dans le Finistère qui vont unir leurs forces. Le groupe brestois Dialogues, propriétaire de deux magasins à Brest et Morlaix, va racheter la librairie Ravy à Quimper, installée depuis 1964. "Les librairies vont rester ce qu'elles sont", rassure Jean-Michel Blanc, le directeur de Ravy, "c'est plutôt pour s'assurer qu'elles existent encore dans quelques années face au développement et à la croissance du e-commerce, des grandes surfaces". L'idée pour les gérants du groupe et de la structure, c'est que "ces deux belles maisons du Finistère unissent leurs forces pour mieux répondre à la concurrence qui ne manquera pas de grandir".

Une vente le 1er avril

Si le montant de la transaction n'a pas été dévoilé, le changement de propriétaire ne devrait pas avoir beaucoup de conséquences. Le personnel des trois magasins concernés devrait rester le même. La librairie Ravy devrait également garder son nom pour le moment, "même si je ne peux pas encore me prononcer pour dans 5 ou 10 ans. L'idée, c'est quand même de respecter l'histoire et les personnes", confie Jean-Michel Blanc. La librairie Ravy clôture son exercice au 31 mars et la vente devrait avoir lieu au 1er avril.