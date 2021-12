La librairie Sauramps Comédie se met à la vente de livres d'occasion.

La librairie Sauramps située à la Comédie propose, depuis novembre, de reprendre et de vendre des livres d'occasion. Pour le moment, il est question de romans grands formats de moins de 6 mois, de romans de poche, de livres de médecine et de sciences humaines. Ces livres sont présents dans tous les rayons de la librairie, une vignette indique simplement qu'ils sont d'occasion. Les clients qui ramèneront leurs livres auront le droit à un bon d'achat ou à une somme d'argent en retour. Pour l'instant à l'état embryonnaire, la libraire entend agrandir ce système d'occasion dès l'année prochaine.

C'est un moyen de diffuser la culture de la façon la plus large possible

"Ca nous permet déjà de toucher un public plus large ; l'occasion touche notamment les étudiants pour qui les livres représentent un budget assez important. C'est aussi dans l'air du temps puisque le deuxième vie des produits est aussi intéressante au niveau de l'écologie et ça permet de faire circuler les ouvrages à des prix beaucoup plus intéressants. C'est un moyen de diffuser la culture de la façon la plus large possible, qui a toujours été notre intention. On ne va pas reprendre tous les livres. On reste quand même une librairie de référence au niveau des livres neufs. C'est un plus. C'est une option." explique Nathalie Seck, directrice de Sauramps Comédie.