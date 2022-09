La ligne aérienne Bergerac-Porto va rester ouverte toute l'année et plus seulement l'été

On va pouvoir aller à Porto même cet hiver depuis Bergerac, Ryanair maintient cette nouvelle ligne toute l'année. Et c'est une très bonne nouvelle pour l'aéroport de Bergerac Dordogne Périgord qui sort de deux années très difficiles. "On est un aéroport très saisonnier, donc d'avoir plus de trafic pendant l'hiver, c'est un point positif" explique le directeur de l'aéroport,

Les avions bombardiers d'eau sont passés aussi par l'aéroport de Bergerac

L'aéroport de Bergerac sert aussi de base aux hélicoptères et aux avions qui interviennent sur les incendies. "On a eu des vols supplémentaires pour du ravitaillement en carburant, reconnaît Gwenvael Ronsin-Hardy. On est aussi un outil de service public"