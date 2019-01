La ligne de fret entre Mignaloux et Jardes inaugurée

Jardres, France

C'est un chantier de 4,8 millions d'euros mené au pas de charge et qui a pris fin il y a quelques jours à peine. La ligne de fret à l'Est de Poitiers sur l'ancienne ligne ferroviaire Poitiers-Le Blanc (inaugurée en 1883) entre Mignaloux et Jardres va révolutionner la vie des employés du silo de Terrena. En chargeant plus vite et davantage, le céréalier va pouvoir revoir son offre, notamment vers l'export, en direction du port de la Rochelle-La Pallice, à la hausse.

"70% des céréales qui sortent du silo de Jardres sont destinées au marché international, notamment l'Afrique du Nord" précise Eric Barrière, directeur territorial Poitou-Limousin pour Terrena. Le groupe envisage désormais d'augmenter sa capacité de stockage grâce à ce nouveau raccordement au réseau fret.