La ligne ferroviaire Belfort-Delle plombée par la Covid-19

La ligne ferroviaire Belfort-Delle peine t'elle à trouver ses usagers? Cette ligne, réouverte en décembre 2018 a toujours eu du mal à trouver son rythme. La région Bourgogne Franche-Comté avait fixé dans un premier temps un objectif de 600 voyageurs par jour, mais dès début 2019, seuls 150 voyageurs l'empruntaient quotidiennement. La région Bourgogne Franche-Comté indique aujourd'hui que, comme pour toutes les lignes, elle a encore perdu 55% de sa fréquentation, une perte liée à la crise du Covid-19. Mais la ligne, a, selon la région, encore "un avenir". La FNAUT, la Fédération Nationale des Usagers de Transport dénonce un manque de "réflexion et d'études de réflexion" pour lui donner une chance de trouver son public.

Des lignes souvent très peu fréquentées

Devant la gare de Belfort, Vincent descend de son vélo, pour se rendre dans le train Belfort-Delle. Lui s'arrête à Bourogne, direction le site de General Electric, un trajet qu'il effectue tous les jours. La ligne lui a permis de se séparer de sa voiture, pour un tarif plus intéressant : "je paye 40 euros par mois, alors que je devais faire un plein et demi avant, sans compter l'assurance". Mais le Belfortain reconnaît se sentir parfois seul à bord : "Cela nous est arrivé d'être 5 ou 6, et si par malheur un train était annulé, on tenait dans un minivan".

Un fiasco pour la FNAUT

Pour la FNAUT, la Fédération des Usagers de Transports en Franche-Comté, qui avait adressé il y a 6 mois un carton rouge à cette ligne et dénoncé un fiasco, l'analyse est toujours la même pour son représentant Bernard Tournier _: "_Il n'y a pas eu de réflexion sur cette ligne. par exemple, on n'a rien fait en direction des entreprises en France situés dans les localités où le train s'arrête comme à Morvillars pour démarcher d’éventuelles populations susceptibles d'emprunter le train".

Une ligne qui a encore de l'avenir pour la région Bourgogne Franche-Comté

Michel Neugnot, 1er vice-président, en charge des transports de la région Bourgogne Franche-Comté estime que "l'avenir nous donnera raison, cette ligne a un avenir (...) _Oui elle est attractive_, encore faut-il la vendre. Tout le monde en dit du mal, personne n'en dit du bien en disant que c'est plus pratique, que c'est un gain de temps, que ça coûte moins cher. On pense que quand on met un produit en vente, tout le monde se jette dessus, mais cette démarche commerciale a été percutée par une période de grève et la Covid-19. On avait entamé des dispositifs mais ils n'ont pas eu le temps de porter leurs fruits".

Des réflexions en cours

Des ateliers sont ainsi mis en place pour travailler sur cette ligne assure l'élu : "Il n'y a pas d'organisation pour rabattre les gens sur les gares, il y a des pistes à travailler et qui demandent du temps. Je ne peux pas vous donner les résultats aujourd'hui car faire une organisation nouvelle demande 4 ans de boulot, ce n'est pas une ligne de bus, cela demande du travail". Ainsi parmi les pistes évoquées, celle de réaliser une ligne sans interruption jusque Bienne, car aujourd'hui il faut s’arrêter à Delle et attendre un autre train pour se rendre en Suisse.