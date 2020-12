La ligne nationale d’information aux entreprises touchées par le coronavirus gérée depuis Charleville-Mézières

Depuis le 2 novembre, le 0806 000 245 a reçu plus de 50 000 appels. Le numéro non surtaxé, au prix d’un appel local, a été mis en place par le ministère de l’Economie afin d’informer les entreprises mises en difficulté par le coronavirus et le confinement sur les dispositifs de soutien existants.

5 plateformes téléphoniques des services des impôts et de l’URSSAF sont chargées de répondre à Lille, Nancy, Rouen, Douai et Charleville-Mézières.

À chaque série d’annonces gouvernementales, le nombre d’appels grimpe en flèche - Thomas Desmoulins, directeur régional adjoint de l’Urssaf Champagne-Ardenne

Sur les 3200 appels quotidiens, la plateforme de Charleville-Mézières en prend en charge 500 en moyenne. L’équipe de 13 conseillers est renforcée par deux CDD pour faire face aux sollicitations. Le taux de décrochage s’élève à 95%.

Orienter et informer

"80 % des demandes portent sur le fonds de solidarité mais on est aussi sollicité sur le prêt garanti par l’Etat, le chômage partiel ou les aides disponibles pour les auto-entrepreneurs et les travailleurs indépendants", témoigne Kenza Yahiaoui, l’une des conseillères du plateau de Charleville-Mézières. Leur rôle est d’informer et d’orienter mais ils n’instruisent pas les dossiers.

Les personnes qui appellent sont inquiètent, se demandent s'ils vont mettre la clé sous la porte. Mais on sent un soulagement par rapport aux aides accordées, au fait qu’on soit à leur écoute. Ils ne sont pas délaissés - Kenza Yahiaoui, conseillère de l’Urssaf Champagne-Ardenne

Un plateau téléphonique créé pour répondre aux coups durs

Le plateau de Charleville-Mézières a été retenu car il a justement été créé fin 2019 pour venir en renfort ponctuellement sur des thématiques particulières au sein de l’Urssaf. Il a déjà participé aux lignes téléphoniques d’information sur Pajemploi pour les formalités concernant la garde d’enfants ou le recours à une assistante maternelle, sur le Cesu (chèque emploi service universel) pour les particuliers employeurs ou encore sur les droits des artistes et auteurs.

"Il a fallu former les conseillers en 4 jours. C’était un gros challenge à relever", souligne Thomas Desmoulins, le directeur régional adjoint de l’Urssaf Champagne-Ardenne

Les agents mobilisés pour répondre au 0806 000 245 le font depuis chez eux, en télétravail. Aucune date de fin n’est prévue pour l’instant pour ce dispositif. La plateforme reste ouverte jusqu’à nouvel ordre.