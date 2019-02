La ligue contre le cancer de la Mayenne recherche des bénévoles pour encadrer plusieurs manifestations

Par Charlotte Coutard, France Bleu Mayenne

La ligue contre le cancer de la Mayenne recherches des bénévoles pour vendre des roses les 1er et 2 mars à Château-Gontier, et pour encadrer une course au profit de la ligue au bois de l'Huisserie le 3 avril.