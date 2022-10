La liquidation judiciaire d'auto-écoles samariennes plonge clients et professionnels dans l'incertitude

Le casse-tête pour des centaines de Samariens qui veulent passer leur permis. Trois auto-écoles ont été placées en liquidation judiciaire dans la Somme ECF à Amiens et Albert et CER à Glisy, ces dernières semaines, laissant ainsi plusieurs centaines de clients sur le carreau, qui peinent à récupérer leur dossier et l'argent déposé.

Certains clients lésés envisagent une plainte collective

Quatre mois après l'inscription de sa fille à l'ECF d'Albert, Valérie a reçu deux chèques non encaissés courant septembre et depuis c'est le flou pour récupérer 700 € : "Tout le monde se renvoie la balle. On attend, on ne sait pas trop ce qu'on attend d'ailleurs, déplore la mère de famille. On essaye de se donner des informations via le groupe Messenger [qui réunit une partie des clients lésés]. Les gens vont à la pêche aux infos, on fait ce qu'on peut." Christine de son côté, ne peut plus passer son permis moto : "Comment faire pour s'inscrire dans une autre auto-école, en sachant que vous avez déjà payé une première auto école ? Je ne vais pas reverser 800 € !", explique cette quinquagénaire, qui ajoute que beaucoup de personnes ont contracté un crédit pour payer leur permis.

Certains clients envisagent une plainte collective. En attendant, beaucoup peinent à récupérer leur dossier auprès de l'auto-école et auprès de la préfecture. C'est la préfecture qui communique le NEPH (Numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé), qui permet de s'inscrire dans un autre établissement.

La décision du tribunal de commerce sur les offres de reprises attendue

Le responsable du réseau ECF dans la Somme, contacté par France Bleu Picardie, conseille d'attendre de savoir si les établissements sont repris. Si c'est le cas, ça pourrait dire ne pas avoir à changer d'autoécole. Des offres de reprise ont bien été déposées mais on ne sait pas quand le tribunal de commerce d'Amiens donnera sa décision.

Ces auto-écoles en liquidation, ça peut s'expliquer par des finances post-Covid difficiles. Le prix des leçons n'a parfois pas bougé malgré la hausse des charges. Pour des gérants samariens joints par France Bleu, les auto-écoles devraient exposer leur santé financière avant l'inscription de chaque apprenti conducteur.