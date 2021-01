La liste des restaurants creusois qui rouvrent pour les salariés le midi

17 restaurants creusois ont signé une convention avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Creuse qui leur permet d'accueillir des salariés le midi pour déjeuner.

C'est une image que l'on n'avait pas vu depuis un certain temps : des clients attablés à un restaurant, dégustant des plats préparés par le cuistot de l'établissement. C'est pourtant redevenu possible dans 17 restaurants de la Creuse. Ils ont signé une convention avec la CCI du département et ils deviennent en quelque sorte "restaurants d'entreprises" le temps que les choses aillent mieux sur le plan sanitaire.

Avant que les salariés puissent venir déjeuner, il est obligatoire que leur entreprise signe également une convention avec l'un de ces restaurants. Les consignes de sécurité habituelles doivent être respectées, notamment en terme de distanciation. Il n'est donc pas possible pour ces établissements d'accueillir autant de clients qu'en temps normal.

Ce système permet de résoudre un problème qui devient de plus en plus cuisant avec le froid qui s'installe: le repas de midi des ouvriers qui travaillent dehors. Pendant le 1er confinement, les températures permettaient de déjeuner à l'extérieur sans trop de problèmes, mais en hiver, c'est une autre affaire.

Voilà les restaurants dans lesquels les salariés peuvent déjeuner, ils ont d'ors et déjà signé la convention avec la CCI :

Bénévent l’Abbaye AU BAR DO 05 55 62 63 64

Boussac CAFE DE LA PLACE 05 55 65 02 70

Boussac LE CENTRAL 05 55 65 00 11

Dontreix L’AUBERGE DU ROCHER 05 55 67 57 83

Felletin L’AUBERGE FELLETINOISE 05 55 66 40 13

Guéret CRESCENDO 05 55 52 10 61

Guéret LE PUB ROCHEFORT 05 55 52 61 02

Guéret LE GRAND CAFE 05 55 52 14 17

Jarnages L’ALZIRE 05 55 84 47 27

Lépaud LA BROCANTINE 05 55 65 16 02

Noth LE CAZI’NOTH 05 55 63 57 76

Saint Chabrais POIVR’ET SEL 05 55 80 34 14

Saint-Fiel AUBERGE DE ST FIEL 05 55 41 83 33

Saint Fiel LA MACARENA 05 87 56 13 96

St Michel de Veisse LA PETITE CALECHE 05 55 67 52 40

St Vaury LE VICTORIA 05 55 80 34 18

St Vaury L’ETAPE CREUSOISE 05 55 80 14 56

Cette liste est susceptible d'évoluer, si vous êtes patron de restaurant et que vous avez signé la convention avec la CCI, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre page facebook pour que nous puissions mettre à jour l'article. Bon appétit.