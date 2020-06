La liste des quatorze offres de reprise de Mavic est connue

Ce lundi soir, les quelques 250 salariés de Mavic en savent un plus. Ils connaissent désormais les noms et les ambitions des candidats à la reprise de leur société.

Placé en redressement judiciaire depuis le 2 mai dernier, le spécialiste des roues de vélos a attiré les convoitises de quatorze acquéreurs potentiels, dont dix français. "On est agréablement surpris qu'il y ait autant d'entreprises qui s'intéressent à notre marque", avait indiqué la semaine dernière Gérard Meunier, le secrétaire du Comité Social et Economique (CSE) de Mavic.

"Ce soir, Nous n'avons pas encore de préférence, mais les offres sont sérieuses. En terme d'emploi, les plus intéressantes proposent de conserver la moitié de l'effectif. Sur le maintien des sites de production en Haute-Savoie et dans l'Ain, il y a encore beaucoup de flou. Mais c'est sur l'investissement que l'on est encore loin du compte, et des vingt millions, qui, selon nous, sont nécessaires pour relancer Mavic. D'ici la fin de cette semaine, le CSE va rencontrer tous les repreneurs pour en savoir plus sur leurs projets. Nous ferons connaître notre préférence d'ici le milieu de la semaine prochaine.