La location de bus multipliée par 50 en Occitanie avec la grève contre la réforme des retraites

Une des conséquences de la grève de ce jeudi , c'est les réservations de bus qui ont explosé à Toulouse. On en parle ce jeudi avec Alexandre Woog, directeur de Buslib, leader français de la réservation de transport de groupe qui loue des cars à des transporteurs et qui connait une activité multipliée par 50 avec environ 250 bus loués en Occitanie rien que jeudi.

ⓘ Publicité

Comment ça marche ? Vous louez des cars à des transporteurs c'est bien ça ?

Exactement. Bus Lib, c'est la première centrale de réservation d'autocars en France. C'est des groupes, toutes sortes de groupes écoles, entreprises, associations, clubs de sport ou autres qui passent par votre plateforme pour réserver un autocar pour leur transport.

Donc ce jeudi, avec la grève, les demandes ont augmenté de combien en Haute-Garonne ? En Occitanie ?

Alors on est sur des multiple assez impressionnants parce que par rapport à une journée normale, on est sur du fois 50 en termes de demande dans la région pour du transport de groupe en autocar.

Donc aujourd'hui, qui a fait appel essentiellement à vous, ce sont les entreprises pour des séminaires ?

Alors en fait, c'est ça, ce sont des personnes qui ont des voyages qui pouvaient pas décaler, pour lesquels une énorme incertitude de pouvoir se placer. Par exemple, on a eu beaucoup d'entreprises qui avaient des séminaires qui étaient prévus, des comités d'entreprise qui avaient des salariés qui partaient au ski, pareil pour des voyages scolaires ou des voyages tout court. Voilà, c'est vraiment beaucoup de déplacements de groupes, des clubs de sport qui avaient prévu de partir ce jour là.

Combien de bus, par exemple aujourd'hui en Haute-Garonne vous ont été réservés ?

On est aux alentours de 250 bus à peu près dans la région. Donc c'est quelque chose d'assez impressionnant. Un bus, c'est un groupe d'une cinquantaine de personnes. Donc vous imaginez qu'on transporte pas mal de personnes pour la journée.

Et vous imaginez une circulation compliquée avec tous les gens qui vont se reporter sur la route faute d'avoir des transports en commun aujourd'hui ?

Alors ça dépend des fois. On sait que maintenant, des fois les jours de grève, c'est très compliqué de circuler. Des fois, il y a beaucoup de gens en télétravail, ça circule un peu mieux. C'est un peu difficile de faire des prévisions, mais bon, on s'attend à une journée difficile.

On a beaucoup parlé Alexandre Woog en fin d'année, de la pénurie de chauffeur de bus. Est ce que vous vous en trouvez pour conduire vos cars ?

C'est compliqué, comme des journées où on a besoin de beaucoup d'autocars. Nous, on a des autocaristes qui circulent pour nous. Donc ce sont des centaines de autocaristes qui travaillent avec nous, des milliers d'autocars dans toute la France. Effectivement, on a ce problème de chauffeur. Ça a un énorme problème récurrent le recrutement des chauffeurs. Donc on ressent toujours une pénurie dans un secteur qui n'est malheureusement pas assez attractif et donc il y a beaucoup plus d'offres d'emploi de chauffeurs que de candidats qui se présentent.

Grève contre la réforme des retraites aujourd'hui, est ce que justement beaucoup de retraités reviennent sur le marché du travail et deviennent vos conducteurs ?

Alors ça arrive les chauffeurs de cars qui qu'ils veuillent finir tard. Il faut savoir que nous on est sur des cars de tourisme, donc généralement ça nécessite des voyages. Donc c'est des métiers un peu fatiguant. Donc c'est pas forcément adapté à la retraite, mais ça c'est un bon complément de revenu. Donc on en a qui font de l'intermittence comme ça.

L'inflation, la flambée des prix des carburants doit avoir une conséquence assez claire sur vos tarifs ?

C'est compliqué parce que le transport en autocar, ça reste un transport qui est finalement pas cher, notamment si on divise le nombre de personnes transportées par rapport à l'autocar. Et donc les gens, nous aussi, nous prennent pour la qualité mais aussi pour le tarif. Et donc c'est difficile d'augmenter les prix de manière considérable.

Vous avez dû les augmenter un tout petit peu quand même ?

Justement, malgré tout, avec l'essence qui a explosé ces derniers mois, on est obligé. Finalement, c'est le consommateur final qui se retrouve à devoir payer parce que finalement, on n'a pas le choix. Mais on essaye de limiter finalement cette augmentation.

Et vous estimez que le gouvernement doit soutenir davantage une activité de services à la personne comme la vôtre ?

Je pense que c'est compliqué parce que finalement, aujourd'hui, on est dans une inflation de tous les côtés. Donc si on veut maintenir des prix bas, effectivement il faut recevoir des aides. Sinon on oublie de répercuter l'augmentation du tarif de l'essence.