Retirée de l'ordre du jour, la loi sur le marché locatif en zone touristique ne sera pas discutée au Parlement

La "loi pour l'accès au logement en zones touristiques" ne sera pas votée, et encore moins débattue au parlement le mois prochain, à l'occasion de la semaine transpartisane. Elle visait à limiter les déséquilibres produits par les plateformes de location comme Airbnb ou Abritel, qui mettent en c oncurrence les résidents permanents et les touristes . On estime ainsi que le nombre de logements en location touristique de courte durée a triplé entre 2016 et 2021, alors que le prix des loyers flambait, et que le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait annoncé l'encadrement des loyers pour la rentrée de septembre 2023.

Deux députés avaient été désignés rapporteurs de cette loi, la Bretonne Annaïg Le Meur (Renaissance), et le Basco-Béarnais Iñaki Echaniz (NUPES, socialiste). Elle visait par exemple à mettre en place une autorisation préalable des maires avant une location touristique, ou à lutter contre la niche fiscale avantageuse dont bénéficient les meubles de tourisme.

"Un mauvais signal"

Les agences immobilières et les publicités sont fréquemment taggués, avec parfois des menaces © Radio France - Céline Arnal

"Nous avions initialement réussi à obtenir un compromis avec Renaissance pour passer des paroles aux actes, regrette le député Iñaki Echaniz, co-rapporteur de la loi. Cet accord a été contesté en interne et de façon incompréhensible, par des groupes politiques (...) reportant ainsi ce débat essentiel pour nos territoires. C’est un très mauvais signal pour tous les Français qui peinent à se loger ainsi que pour les élus qui voient leurs communes et leurs villes dévitalisées par l’accroissement des meublés de tourisme et des résidences secondaires."

Le sénateur Max Brisson (LR) regrette ce retrait pour sa part : "Ce texte n'était pas la panacée, mais il ouvrait un créneau législatif qui nous aurait permis de l'enrichir et d'aller vers plus de régulation. Ca montre aussi que nous avons besoin de convaincre. Il y a la confrontation de deux droits : le droit à la propriété mais aussi le droit à pouvoir se loger dignement. Et au Pays Basque, ce droit est aujourd'hui mis en péril." La situation au Pays Basque provoque des manifestations et des actions de dénonciation quasi hebdomadaires.

La faute aux lobbies

L'association Alda est active dans le soutien aux locataires victimes des plate-formes de location. © Radio France - Simon Cardona

L'association Alda, très active au Pays Basque pour soutenir les locataires, se dit déçue, "nous avions vu quand ces quatre députés avaient fait la proposition que des lobbies pro Airbnb s'étaient mobilisés sur les réseaux sociaux en faisant appel à mettre la pression pour bloquer ce projet de loi", et ils semblent qu'ils aient réussi se désole le co-président d'Alda, Xebax Christy. Il trouve ce retrait "désolant car nous avons besoin de mesures fortes, et un changement de fiscalité qui favorise aujourd'hui les locations de courte durée en meublé de tourisme".