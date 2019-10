La loi sur l'interdiction de vente de tabac aux mineurs n'est pas respectée

Le Comité national contre le tabagisme dénonce, une fois de plus, le non respect de la loi qui interdit la vente de tabac aux mineurs, dans une enquête publiée ce jeudi. Réalisée auprès de 527 bureaux de tabac avec la méthode des clients mystère, l'enquête montre que 40 % des débitants ne respectent pas l'obligation d'afficher de façon visible le fait que les moins de 18 ans ne peuvent pas acheter de tabac. Moins d'un buraliste sur cinq demande une pièce d'identité aux jeunes pour qu'ils justifient qu'ils ont l'âge requis pour ce genre d'achat.

Deux buralistes sur trois vendent aux jeunes

L'enquête montre que deux buralistes sur trois vendent du tabac à des jeunes de moins de 17 ans et un sur dix à des enfants de 12 ans. La loi est moins bien respectée dans les villes, grandes et moyennes qu'en zone rurale. Ainsi en Ile-de-France plus de 90 % des buralistes vendent du tabac aux mineurs. Ils risquent une amende de 135 euros. Selon le comité contre le tabagisme, la plupart des gens fument leur première cigarette vers 13-14 ans. Chaque année, 200 000 jeunes deviennent accros à la nicotine, souligne le comité qui parle d'une épidémie pédiatrique. Le Comité réclame la possibilité de faire fermer les bureaux de tabac qui ne respectent pas la loi, en cas de récidive.