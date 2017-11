La Lorraine et le Grand-Est bien placés pour le tourisme estival en 2017

Le Grand-Est arrive en tête des régions de province ayant enregistré la plus forte hausse de la fréquentation touristique, selon l'INSEE : plus de 13 millions de nuitées dans les hôtels et campings entre avril et septembre 2017. En Lorraine, le tourisme d'affaires tire l'hôtellerie.

Tous les départements du Grand-Est ont profité, cet été, du retour des touristes en France. Après une saison moyenne en 2016, la fréquentation en Lorraine, Alsace et Champagne-Ardenne a bondi de plus de 8% sur la période d'avril à septembre derniers, selon cette analyse de l'INSEE.

Devant la Normandie et la Corse !

Avec 13 millions 380 mille nuitées en hébergements collectifs de tourisme, pour cet été 2017, le Grand-Est occupe le 8è rang du classement régional, devant la Normandie et la Corse. En Lorraine, les clients étrangers assurent plus d'un tiers des réservations dans les hôtels, campings, résidences de tourisme et autres villages vacances.

Le massif des Vosges a enregistré une belle saison dans ses campings. La moitié des campeurs étrangers ayant séjourné dans le Grand-Est, l'été dernier, ont choisi le département des Vosges. Sa politique de développement du vélo et d'activités de nature attire toujours plus les voisins néerlandais, allemands et belges.

Des salons professionnels soutiennent l'hôtellerie en Lorraine

Trois événements ont particulièrement rempli les établissements meurthe-et-mosellans : la foire internationale à Vandoeuvre-lès-Nancy en juin, le salon des pharmaciens d'hôpitaux à Nancy en mai et le Salon agricole Euro-génétique à Épinal, en avril.

De manière générale, en Meurthe-et-Moselle, les hôtels profitent d'une clientèle d’affaires : plus des deux tiers des nuitées étaient liées à un rendez-vous professionnel, à la belle saison de cette année 2017.

Remarque importante : l'INSEE ne possède pas de données sur le nombre de touristes en hébergements particuliers, de type locations non professionnelles ou échanges de maisons.

En attendant l'hiver et ses festivités...

La Lorraine mise sur Saint-Nicolas pour attirer les touristes au début de l'hiver © Radio France - Laurent Watrin

Eté comme hiver, les professionnels du tourisme comptent sur les grands événements pour attirer les touristes. Les festivités de la Saint-Nicolas, prévues à Nancy et à Epinal, début décembre, restent l'un des moteurs du tourisme lorrain. A Nancy, son et lumière, marché d'artisans et patinoire au programme cette année.