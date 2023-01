La Lorraine, tête de pont du Grand-Est au CES de Las Vegas, le salon mondial de la tech

Début d'année sous le soleil du Nevada pour les représentants de dix start-up de Lorraine. De jeudi à dimanche, elles participent au CES 2023 de Las Vegas, le "consumer electronics show", sorte de grand-messe mondiale de la tech. Après une édition bridée l'an dernier, en raison de la situation sanitaire, ses organisateurs attendent au moins 100.000 visiteurs pour cette édition 2023.

Vivoka, l'habituée

Vivoka devient une habituée du CES. La société, dont le siège se trouve à Metz, spécialisée dans la reconnaissance vocale, sera représentée par onze salariés et deux stands. La start-Up, ou plutôt "scale-Up" puisqu'elle a changé d'échelle, investit quelques dizaines de milliers d'euros pour se montrer à Las Vegas. Ce n'est pas forcément là-bas qu'elle va signer des contrats mais elle peut prendre contact avec des partenaires potentiels, y compris français.

Produit phare de cette édition, son intelligence artificielle vocale hors-ligne. "Aujourd'hui, les assistants vocaux sont majoritairement "cloud" explique son patron William Simonin. Quand vous effectuez une requête à votre Google home par exemple, il prend votre voix, l'envoie dans ses data-centers et redescend la réponse. Il peut y avoir un temps de latence, ça ne fonctionne plus en cas de coupure d'internet, vos data partent sur internet... Si on veut un système fiable, on ne doit pas être dépendant d'une connexion internet."

Vivoka a donc mis au point un système miniaturisé abritant quantité d'informations disponibles dans le cloud, mais embarqué dans des appareils. Des robots éducatifs par exemple. L'Indien Miko, spécialiste de ce marché en expansion, vient de signer avec la société messine. Ses robots pourront interagir avec les enfants, mais sans connexion à internet. "On évite ainsi la suspicion, chez certains parents qui se demandaient aussi s'ils ne mettaient pas un micro enregistreur dans la chambre de leurs parents." Cette solution hors-ligne est disponible dans une quarantaine de langues.

Hekatech, la novice

Décorée du concours Lépine en 2022 , le projet "Géocoeur", imaginé par le Thionvillois Frédéric Leybold, poursuit son chemin. Les quatre associés de Hekatech, la start-up support du projet, vont présenter leur boîtier de géolocalisation de défibrillateurs, et d'alerte des passants à proximité en cas d'arrêt cardiaque, à quelques semaines du début de sa commercialisation. Pendant que certains animeront le stand, d'autre feront de la veille.

"On recherche à la fois des clients sur le marché français, car la France est une délégations les plus représentées, mais aussi rencontrer des gens d'autres pays. Géocoeur peut très bien se développer en Europe et aux Etats-Unis. Pourquoi pas toucher des contacts pour aborder ces marchés ?" explique Frédéric Leybold.

I-Virtual, la décorée

Il se passe quelque chose dans cette immeuble, qui ne paye pas de mine, rue Maurice-Barrès, près de la place de la République de Metz. Deux start-up qui y ont leur siège s'exposeront à Las Vegas, dont I-Virtual, récompensée par un "innovation award", une distinction décernée par les organisateurs du CES.

I-Virtual a mis au point Caducy, une brique logicielle qui, sur la base d'un selfie vidéo de 30 secondes, peut calculer six paramètres vitaux dont le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire ou la tension artérielle. Après avoir mené une étude clinique sur 1.000 patients, en relation avec le CHU de Nancy, elle attend de nouvelles certifications pour être utilisées en France, notamment sur les plateformes de téléconsultation.