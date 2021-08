Morbihan : la Loutre, à l’affiche d’une success-story en Bretagne

Vous avez forcément déjà vu une de ses affiches, un peu partout en Bretagne et au-delà désormais. La Loutre, depuis sa tanière dans le Morbihan, redessine les villes dans un style à la fois rétro et moderne.

Tout commence en 2017, avec une carte postale de Saint-Malo, qui génère beaucoup de demandes d’internautes bretons sur les réseaux sociaux. Les deux créatrices de La Loutre y répondent. Puis les Mairies et offices de tourisme se font aussi demandeuses. Si bien qu’aujourd’hui, La Loutre compte plus de 200 villes et 600 références de produits (cartes postales, magnets, calendriers, affiches, poster XXL, tote bags et puzzles) dans sa collection.

Néo vintage rétro régionaliste

Cléo Rouiller, l’une des deux créatrices de La Loutre avec Jeanne Théard, appelle ce style, du "néo-vintage, rétro régionaliste".

Néo, car le travail est entièrement numérique. À partir de photos prises sur place, Cléo Rouilller redessine et ré-illustre tout sur ordinateur, avec un stylet et une tablette. Jusqu’à 50 heures de dessin par exemple pour l’affiche d’Auray.

Vintage et rétro, car elle est passionnée d’art et adore les vieilles affiches, d’où cette touche ancienne mais avec un graphisme moderne.

Régionaliste, car Jeanne Théard est rennaise et Cléo Rouiller vannetaise. Les premières créations illustraient donc des villes d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan. Puis, devant la demande, des Côtes d’Armor et du Finistère. Aujourd’hui la collection met en valeur des sites de toute la France et même au-delà (Londres, Lisbonne, Jersey, Islande, etc.). À chaque fois, l’idée est de surprendre. Avec la petite phrase décalée.

La Loutre ne veut pas grandir

Tout aussi surprenant, La Loutre ne veut pas grandir. La petite entreprise ne fait plus de créations à la demande, mais préfère choisir en fonction des souhaits des internautes. L’objectif est de se faire plaisir et développer l’activité, juste pour faire vivre les trois dirigeants (Jeanne, Cléo et son conjoint).

Écoutez Cléo Rouiller, une des deux fondatrices de La Loutre Copier

100% Local

Et tant pis si La Loutre est copiée. Ici on mise sur l’authenticité et le 100% local. Les bureaux sont à Plouharnel, l’imprimeur est dans la région de Vannes, le fabriquant des tote bags à Rennes. Quant aux revendeurs, ils sont une centaine en France. Surtout des concept-stores, des boutiques d‘encadrement, ainsi que des offices de tourisme.

Le reportage à Plouharnel avec l'une des deux fondatrices de La Loutre Copier