La Lozère s'affiche en France sur les packs d'eau Quézac

En partenariat avec Lozère Tourisme et le Département, le groupe OGEU vient de lancer son deuxième volet de communication sur Quézac, avec la distribution, au niveau national, de 3.2 millions de packs d’eau relayant le slogan "La Lozère, naturellement !". De nouveaux séjours de légende en Lozère son

Dans les petites, moyennes et grandes surfaces, les Français pourront dorénavant associer l’eau de Quézac à la Lozère grâce à des visuels et au slogan "La Lozère, naturellement !". L’eau de Quézac pétille toujours, et affiche clairement ses origines, avec en plus sur cette période des animations magasins et un mois de spots TV en septembre.

C’est officiellement le 13 mars que le groupe OGEU a lancé son plan de communication national pour l’eau de Quézac en dévoilant le nouveau film tourné en Lozère avec Emilie Delaunay, la petite fille qui était dans le clip de 1995. De mars à début juin, ce spot a été diffusé des centaines de fois sur les chaînes de France Télévisions, au travers de parrainages d'émissions culinaires et de séries télévisées.

Pour ceux qui n’auraient pas encore eu la chance de le voir, il est visible sur le site internet de quezac. Sur ce même site, coup de projecteur également sur la Lozère, avec ses différentes régions naturelles, et des séjours qui mettent en lumière de nombreux partenaires du territoire. A ce jour, trois séjours étaient à gagner. Dorénavant et cela jusqu’à fin septembre, ce sont quatre nouveaux séjours inédits à remporter en jouant sur le site internet mais aussi, pour l’un d’entre eux, sur la page Facebook de Quézac.

La Lozère rayonne en France à travers une ambassadrice de choix, naturellement !