La lutte contre la fermeture de BorgWarner est lancée avec une première mobilisation à Eyrein

La mobilisation populaire contre la fermeture de BorgWarner à Eyrein, à côté de Tulle, vient d'être lancée ce jeudi une semaine après l'annonce choc de la fermeture du site d'ici mars 2022 et le licenciement des quelques 368 salariés de l'entreprise.

Les retraités à l'extérieur, l'AG à l'intérieur

A l'appel du syndicat CGT des retraités de La Marque, ex entité reprise par BorgWarner, une soixantaine de personnes se sont rassemblées devant les grilles du site implanté zone de la Montane, à Eyrein. Un premier rassemblement avant la grande manifestation annoncée ce samedi à 10 heures à Tulle au départ de la gare en direction de la préfecture. Au même moment, une assemblée générale des salariés se tenait à l'intérieur. L'intersyndicale CGT - FO - CFE-CGC a ainsi pu faire le point alors que la première réunion sur la fermeture, entre direction et syndicats, initialement prévue ce mercredi 1er, aura finalement lieu mercredi 8 juillet.

Une assemblée générale des salariés se tenait au moment à l'intérieur du site BorgWarner © Radio France - Nicolas Blanzat

Réunion avec le patron de BorgWarner en présence de François Hollande

Au terme de cette assemblée générale, certains des actuels salariés ont rejoint les anciens, de part en part de la grille, pour échanger. Les derniers ont formulé des messages de soutien et l'invitation à se battre contre cette fermeture. Le maire de Tulle, Bernard Combes, qui en fait d'ores et déjà LE cheval de bataille de son début de nouveau mandat de maire puisque l'entreprise était auparavant implantée dans la ville préfecture de Corrèze, a rejoint le rassemblement. Il annonce qu'un entretien en visio-conférence est prévu ce lundi 6 juillet avec Frédéric Lissalde, le patron français du groupe américain BorgWarner, qui a par ailleurs été directeur du site tulliste entre 2004 et 2007. Bernard Combes indique également que l'ancien maire de Tulle et ex président de la République, François Hollande, participera à ses échanges.

Bernard Combes, maire de Tulle, était présent. Il a échangé avec les salariés de BorgWarner © Radio France - Nicolas Blanzat

Bruno Le Maire fait une promesse

Ce mercredi au Sénat, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a fait une promesse forte : "je prends l'engagement devant vous, qu'avec les élus locaux, nous ferons tout pour trouver des solutions industrielles innovantes qui permettent de garantir un avenir industriel à ce site à Tulle".