SONDAGE - Pour plus de 9 Français sur 10, le gaspillage alimentaire est inacceptable

92 % des personnes interrogées dans ce sondage* Yougov pour l'application Too good to go, trouvent que le gaspillage alimentaire est inacceptable. 57 % le trouvent même tout-à-fait inacceptable et prônent la tolérance zéro à ce sujet. Les plus engagés sont les consommateurs de plus de 55 ans alors que les 25-34 ans se montrent plus fatalistes. 12 % d'entre eux pensent que le gaspillage alimentaire est acceptable, deux fois plus que la moyenne nationale. Moins d'un sur deux le trouve inacceptable. Les habitants des zones rurales sont plus sensibilisés à cette question que ceux des villes petites et moyennes. C'est dans le Sud Ouest qu'on est le plus mobilisé contre le gaspillage alimentaire.

Leurs moyens pour réduire le gaspillage alimentaire

Pour limiter le gaspillage alimentaire, 30 % des consommateurs cuisinent les restes. 26 % planifient leurs repas et 24 % congèlent des produits alimentaires ou des plats. 10 % seulement d'entre eux pensent à vérifier régulièrement les dates limites de consommation des produits qu'ils stockent pour les consommer à temps. Les dates périmées sont pourtant responsables de 20 % du gaspillage alimentaire chez les particuliers.

* Sondage réalisé du 7 au 8 octobre 2019 sur 1012 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France.