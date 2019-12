La lutte finale pour Jean-Pierre Battestini, leader CGT de la Haute-Corse

Corse, France

Alors que le climat social sur fond de lutte contre la réforme des retraites est éruptif, Jean-Pierre Battestini était ce lundi l'invité de Vinti Minuti. Pas de compromis possible pour lui, le gouvernement doit retirer purement et simplement son projet. Le secrétaire départemental CGT de la Haute-Corse qui en a profité pour annoncer qu'il raccrochait les gants après 40 années de syndicalisme. Il abandonnera en effet ses fonctions syndicales à la fin du mois.

j'ai le sentiment au bout de ces 40 ans que j'ai été utile aux salariés, que la CGT a été utile

Jean-Pierre Battestini évoque une certaine usure : "40 ans de militantisme, 15 ans en tant que premier secrétaire général, je pense qu'il était temps, pour diverses raisons, [d'arrêter], j'avoue une certaine usure. J'ai mené des combats magnifiques comme 1989 ou 1995 (...) après il faut qu'on fasse aussi nos critiques (...) mais bon, j'ai le sentiment, au bout de ces 40 ans, que j'ai été utile aux salariés, que la CGT a été utile".

Peut-être qu'à un moment donné on était à contre-courant

Jean-Pierre Battestini a également évoqué l'évolution du syndicalisme. Il est notamment revenu sur l'érosion de l'influence de la CGT au plan national, mais aussi en Corse où la confédération a été dépassée par le STC. "Peut-être, reconnaît ce dernier, qu'à un moment donné on était à contre-courant (...) On a toujours été contre la corsisation des emplois, la préférence nationale, le statut de résident, on est contre ce qui divise les salariés et ne donne pas de perspectives de solutions. Aujourd'hui si la Corse souffre du chômage ce n'est pas la faute à l'immigré, au continental...".

