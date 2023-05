La machine à calculer la plus puissante de France a été inaugurée à Montpellier

Il tient son nom de la locution latine "Per aspera ad astra", soit "par des chemins ardus vers les étoiles" et doit attirer des chercheurs de toute la France et de l'Europe à Montpellier, au Centre informatique national de l’enseignement supérieur (CINES), où il a été inauguré jeudi 4 mai. Ce supercalculateur est le plus puissant du pays et le onzième au niveau international.

Anticiper les prochaines sécheresses

"En 1980, dans ces mêmes locaux, le calculateur traitait cinq millions d'instructions par seconde. Aujourd'hui, on fait dix milliards de fois mieux", se réjouit Michel Robert, le directeur du CINES. Ce centre, situé sur le campus universitaire de Saint-Priest, héberge depuis plus de 40 ans des calculateurs.

186 dossiers de chercheurs ont déjà été retenus pour travailler sur les ressources d'Adastra. © Radio France - Maxime Glorieux

"Les rapports du Giec sont basés sur des simulations, entre autres, qui ont été réalisées ici", ajoute Michel Robert. Car ce supercalculateur, construit aux États-Unis et en République Tchèque, va permettre d'affiner les prévisions météorologiques pour les prochaines décennies, et d'anticiper ainsi les prochaines sécheresses.

Faciliter les décisions des médecins

Alors que les anciens modèles ont étudié le virus du Covid, Adastra aura également comme fonction d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle qui vont faciliter les décisions des médecins face aux imageries médicales, pour des malades du cancer ou des patients atteints de tumeurs.

Considéré selon le directeur du CINES comme le calculateur le plus sobre d'un point de vue énergétique, Adastra figure à la troisième place d'un classement mondial des machines éco-responsables. "La machine est refroidie intégralement par de l'eau chaude, donc ça enlève les besoins, autrefois, de climatiser les salles à une température très froide. Et la machine ne fait pas de bruit !", explique Stéphane Requena, responsable technique de Genci (Grand équipement national de calcul intensif). Cet organisme public, qui dépend notamment du ministère de la Recherche, finance le projet dont le coût total est estimé à 30 millions d'euros.

D'ici 2030, "toutes nos machines auront des accélérateurs quantiques pour certains types de problèmes", se félicite Stéphane Requena. Car ces supercalculateurs inaugurent des technologies, qui se retrouvent ensuite dans les ordinateurs des particuliers.