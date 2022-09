La maire d'Avignon demande au gouvernement d'aider les collectivités à payer leurs factures d'énergie

La facture énergétique flambe pour tout le monde, et les collectivités comme la ville d'Avignon n'y échappent pas. "Sur l'année 2022, il y a aura une dépense supplémentaire énergétique de 3 millions d'euros, on est presque sur un doublement", alerte la maire PS d'Avignon, Cécile Helle. Et pour faire face à cette dépense imprévue, elle interpelle directement le gouvernement. "Les collectivités ne pourront pas s'en sortir", affirme-t-elle.

"Un maire, contrairement à l'État, se doit d'avoir un budget à l'équilibre, rappelle Cécile Helle. Donc il faut absolument que l'État entende notre appel à l'aide, sinon ça veut dire que les maires devront faire des choix sur leurs investissements, ou décaler leurs projets dans le temps". Elle demande qu'une aide aux collectivités soit inscrite dans le budget de l'État pour 2023. "Le gouvernement est en train d'aider les particuliers et les entreprises mais il faut aussi qu'il aide les collectivités", poursuit-elle.

Pas de hausse des impôts, promet la maire

La maire d'Avignon pointe également la hausse de son budget liée à l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, chiffrée à 2 millions d'euros supplémentaires sur le budget 2022 de la ville. Mais Cécile Helle promet qu'elle ne compensera pas ces augmentations par des hausses d'impôts.