La maire de Lessay réagit à l'annulation de la foire : "la foire sait désormais sur qui elle peut compter"

Dont acte. La foire millénaire de Lessay n'aura pas lieu en 2020. La faute au Covid-19 évidemment. La faute peut-être aussi aux services de l'Etat. En tout cas c'est ce que l'on comprend à la lecture du communiqué transmis ce vendredi matin par l'équipe municipale de Lessay. Dans ce texte signé des agents et des élus de la commune, les organisateurs de la foire dénoncent l'absence de "collaboration et d'échanges techniques" évoquant une situation "inédite dans l'histoire de la foire où le plan de sécurité se co-construit chaque année en bonne intelligence entre l'équipe municipale et les services de l'Etat".

Remerciements et accusations

Pour les signataires, _"la Préfecture s'est murée dans le silence tout l'été_ malgré (les) nombreuses demandes de rendez-vous". Autre acteur du dossier montré du doigt, sans toutefois être nommé, le président de la chambre d'agriculture qui a fait part de son avis défavorable à la tenue de l'événement. "La foire sait désormais sur qui elle ne doit plus s'appuyer, découvrant _des détracteurs aux motifs politiques parfois obscurs"_, poursuivent les auteurs du communiqué.

Un texte dans lequel la maire de Lessay, Stéphanie Maubé, et son équipe, saluent aussi ceux qui "se sont révélés des partenaires loyaux". Un hommage est ainsi rendu aux acteurs du monde agricole, des promoteurs du Festival de l'Elevage, jusqu'aux constructeurs de matériel agricole, ou producteurs gastronomiques en passant par le Conseil départemental.

Pas question de payer pour sécuriser la fête foraine

Au delà des interrogations liées au comportement des partenaires de la foire, la mairie précise également dans son communiqué ne pas avoir autorisé la fête foraine mais avoir dû prendre en compte sa présence, 80 propriétaires de manèges ayant fait savoir qu'ils viendraient de toute façon sur place. Désormais, va se poser la question du coût de la sécurisation de cet événement. Privée de la manne financière que représente la tenue de la foire agricole de Lessay, la municipalité prévient qu'elle "ne prélèvera pas ces sommes sur le budget communal. Les habitants de Lessay ne paieront pas pour sécuriser les manèges, les parkings, les routes ni assurer la communication sanitaire sur la fête foraine".