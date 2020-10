La maire de Montauban prend un arrêté autorisant la réouverture des commerces non-alimentaires

La maire de Montauban, Brigitte Barèges, a pris un arrêté municipal ce vendredi 30 octobre pour autoriser les commerces non alimentaires à rouvrir malgré le confinement. Un arrêté illégal et non applicable prévient la préfecture du Tarn-et-Garonne.

La maire de Montauban en fronde contre la fermeture des commerces non alimentaires avec le confinement : Brigitte Barèges a pris et signé ce jeudi 30 octobre un arrêté municipal allant à l'encontre des mesures annoncées par le gouvernement, et autorisant la réouverture de ces petits commerces.

Dans un communiqué vidéo, elle fustige l'injustice de ces fermetures et les conséquences économiques désastreuses qu'elles impliquent pour les commerces de ville. Elle dénonce également la concurrence déloyale des grandes surfaces, autorisées à rester ouvertes, et à vendre par la même occasion des articles qui ne sont pas forcément des denrées alimentaires.

La préfecture du Tarn et Garonne a réagi dans la foulée hier soir, en signalant dans un communiqué que l'arrêté municipal pris par la maire de Montauban est illégal et inapplicable. Pierre Besnard, le préfet du Tarn et Garonne, prévient les commerçants : s'ils rouvrent, ils encourent toujours une amende, malgré l'arrêté. Il demande également à la maire de Montauban de le retirer immédiatement

Comme Brigitte Barèges, d'autres maires en France, notamment à Perpignan, Brive, Chalon sur Saône entre autres, qui craignent voir mourir leur centre-ville, ont aussi pris des arrêtés dans ce sens.