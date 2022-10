Sans-abris à Strasbourg : la mairie dénonce l'inaction de l'État, la préfecture lui renvoie la balle

Le sans-abrisme à nouveau au cœur des débats entre la mairie de Strasbourg et l'État. Avec les maires de neuf autres communes, Jeanne Barseghian a dénoncé le projet de réduction du nombre de places en hébergement d'urgences prévu - et finalement abandonné - par le gouvernement. La préfecture a elle défendu son action et adressé une mise en demeure à la mairie de Strasbourg sur l' évacuation du camp de migrants place de l'Étoile.

"Dans le pays des Droits de l'Homme, des enfants dorment dans la rue" Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg

"C'est difficile à mesurer précisément, mais on estime à plusieurs centaines le nombre de sans-abris à Strasbourg, dénonce Jeanne Barseghian. Dans le pays des Droits de l'Homme, des enfants dorment à la rue. On en compte environ 50 sur le camp situé place de l'Étoile. En plus du camp place de l'Étoile, on estime à 200 ou 300 le nombre de sans-abris dans des camps plus ou moins organisés à Strasbourg, sans compter les squats."

La maire rappelle que l'hébergement est une compétence de l'État et que la mairie de Strasbourg a créé 400 solutions d'hébergement depuis le début de son mandat. Une centaine d'autres vont s'y ajouter dans les prochains mois pour un montant total de plus de 2,5 millions d'euros.

Responsable du centre d'accueil Arc-en-Ciel pour l'association Caritas à Strasbourg, Vanessa Velty constate elle que la demande de tentes et de sacs de couchages augmente fortement depuis la fin des confinements liés à la crise sanitaire, où la logique du "tous-logés" prévalait. "Même dans des situations de grande vulnérabilité, de jeunes enfants ou des personnes en situation de handicap se retrouvent sans solution d'hébergement. C'est une situation assez nouvelle dans la place strasbourgeoise", estime-elle.

La mairie de Strasbourg mise en demeure par la Préfecture

Alors que la trêve hivernale - période durant laquelle les propriétaires ne peuvent pas expulser leur locataire - va démarrer, la préfecture du Bas-Rhin a voulu rappeler que 1900 à 2000 personnes étaient hébergées en urgence à l'hôtel tous les soirs dans le département. Elle souhaite désormais réduire ces recours à l'hôtel en créant des centres d'hébergements d'urgence avec des dispositifs d'accompagnement.

En 2022, l' hébergement d'urgence dans le Bas-Rhin a coûté 40 millions d'euros selon les chiffres communiqués. La gestion des mises à l'abri est pilotée par le SIAO-115 qui décide, en fonction de la "vulnérabilité" des personnes, de les mettre à l'abri. Une réévaluation est ensuite opérée par une structure associative.

"D'éventuelles fins de prise en charge peuvent ainsi être décidées dès lors qu'il a été constaté que les personnes concernées ne se trouvent plus en situation de vulnérabilité, soit parce qu'elles sont en situation de disposer d'une solution d'hébergement par elles-mêmes (dans la famille, chez des amis par exemple), soit parce qu'elles disposent de revenus pour financer leur hébergement, etc" précise la préfecture dans le communiqué.

Elle ajoute : "Les étrangers en situation irrégulière ont vocation à quitter l'hébergement d'urgence pour rejoindre leur pays d'origine. Ils peuvent bénéficier pour cela de l'aide au retour volontaire." C'est d'ailleurs à ce sujet qu'elle a mis en demeure la maire de Strasbourg. Elle l'exhorte à demander l'évacuation du camp de migrants place de l'Étoile à la préfecture et saisira la justice le cas échéant.