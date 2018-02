Le maire d'Amiens, Brigitte Fouré, réfléchit à rendre gratuites certaines places de parkings souterrains. Une réaction aux difficultés rencontrées par les commerçants amiénois. De nombreuses voix s'élèves pour dénoncer une baisse du chiffre d'affaires, suite aux travaux du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) et aux nouveaux tarifs de stationnement dans le centre-ville.

La mairie offre déjà certaines places aux commerçants proches des Halles, qui sont ensuite redistribuées aux clients. Un dispositif qui pourrait donc s'étendre à d'autres parkings souterrains. Il en existe huit à Amiens.

Cette mesure est critiquée par certains commerçants et politiques, comme Hubert de Jenlis, vice-président du conseil départemental de la Somme. Ce n'est pas suffisant pour faire revenir les clients dans le centre-ville, selon lui. Il propose une heure de stationnement gratuit dans les rues et non pas dans les parkings souterrains.