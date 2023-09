La mairie d'Epinal envisage de les déménager de la Bourse du Travail, les syndicats entrent en résistance

Pas question pour elles de quitter la Bourse du Travail à Epinal : les organisations syndicales CGT, CFDT, Force Ouvrière, CFTC et CFE-CGC entrent en résistance car la mairie, propriétaire des lieux, envisage de les faire déménager de là.

La Bourse du Travail abrite les syndicats depuis les années 60 pour un loyer symbolique mais le bâtiment historique serait vétuste, fragile et énergivore selon la municipalité. Ce à quoi les syndicats répliquent en chœur : "Touche pas à ma bourse" .

"C'est la douche froide", lance Franck Pattin, secrétaire général de l'Union départementale FO dans les Vosges. "On sait que les municipalités cherchent à faire les fonds de poche pour répondre à l'inflation, à l'envolée du prix de l'énergie. On pouvait imaginer avoir une discussion avec la mairie mais on ne s'attendait pas à ce qu'on nous disent : Messieurs Dames, merci, au revoir !"

"Un manque de considération des organisations syndicales"

Et le responsable syndical de poursuivre : "On a laissé pourrir la situation. Quand on demande à la mairie la liste des travaux effectués depuis plusieurs décennies, ils sont incapables de la donner car ils n'ont jamais rien fait ! C'est nous qui entretenons le bâtiment de l'intérieur. Pour l'instant, on ne bouge pas. On est ouvert à un relogement en attendant les travaux mais en tout cas, on ne quittera pas la Bourse du Travail !"

A la CFDT, Patricia Hacquard voit dans ce projet "un manque de considération des organisations syndicales". "Pourquoi ce sujet arrive juste à la sortie des six mois de la réforme des retraites ?", lance la secrétaire générale du syndicat dans les Vosges. "On se pose beaucoup de questions, on est très choqué de ce couperet et clairement, là, on entre en résistance."

France Bleu Lorraine cherche à joindre les élus d'Epinal, sans succès jusqu'à présent.